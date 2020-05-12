Общество

В Пензе изменился путь двух троллейбусных маршрутов

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Со вторника, 12 мая, в Пензе временно изменена схема движения троллейбусных маршрутов № 2 и 6.

При движении по направлению из центра троллейбусы от остановки «Ул. Чкалова» направятся по следующей схеме: «ОАО «Электромеханика» - «Межшкольный учебный комбинат» - «Ул.Токарная» - «Терновский мост» и далее в обратном направлении.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с аварийно-ремонтными работами на тяговой подстанции.

Предполагается, что троллейбусы будут ходить по новому маршруту два дня - 12 и 13 мая, до окончания ремонта.

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Гость||

Путь:) по рельсам ездят наверно :)

Гость||

Когда губернатор заменит подвижной состав троллейбусного парка новыми троллейбуса в г.Пенза....есть сегодня в ужасном внешнем состоянии троллейбусы на дорогах города это плохо...и всё это говорит о плохой работе губернатора и властей г.Пенза по данному вопросу...люди хотят сегодня видеть и ездить на новых троллейбусах и автобусах в г.Пенза...но нас обычных граждан закормила местная власть ,,завтраками"...долгостроями ввиде гостиницы Интурист и Цирка в центре города или старыми троллейбусами, ужасно стврыми деревянными домами в центре города по ул.Суворова; ул.Пушкина;ул.Революционая,ул.Ключевского,ул.Кураева,ул.Наьеркжная реки мойктюи, ул.Богданова и т.д...ужасная сегодня работа Правительства и властей города не вилно перемен к новому красивому это печально...сквер стоит без лавочек и урн на перекрестке ул.Некрасова и ул.Пушкина...как такое может быть...рядом управление жкх и департамент жкх...они что в спячке сегодня....

Гость||

Он с короной борется и на гармони играет ему не до троллейбусов,а вам жителям и так сойдет он то на повозке ездит

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