В Пензе изменился путь двух троллейбусных маршрутов

12.05.2020 | 12:08

Со вторника, 12 мая, в Пензе временно изменена схема движения троллейбусных маршрутов № 2 и 6.

При движении по направлению из центра троллейбусы от остановки «Ул. Чкалова» направятся по следующей схеме: «ОАО «Электромеханика» - «Межшкольный учебный комбинат» - «Ул.Токарная» - «Терновский мост» и далее в обратном направлении.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с аварийно-ремонтными работами на тяговой подстанции.

Предполагается, что троллейбусы будут ходить по новому маршруту два дня - 12 и 13 мая, до окончания ремонта.