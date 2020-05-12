Портал госуслуг дал сбой после анонса новых выплат на детей

12.05.2020 | 11:27

Портал, на котором можно подать заявление на новые выплаты на детей, дал сбой из-за наплыва желающих. Об этом шла речь на совещании, которое провел губернатор Иван Белозерцев во вторник, 12 мая.

Днем ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о единовременных выплатах на детей.

В тот же день Иван Белозерцев уточнил, что основанием для выплаты станет простое электронное заявление родителей или опекунов, поданное дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение пенсионного фонда.

Как рассказал на совещании у губернатора министр труда, социального развития и демографии региона Алексей Качан, заявления будут приниматься до 1 октября, а выплаты производиться с 1 июня. Причем они не будут учитываться в составе доходов семьи.

«Многие граждане уже вчера пытались подать заявление, что вывело из строя официальный сайт. Количество детей большое, поэтому работу можно растянуть и выплачивать в июне, июле, августе», - пояснил Алексей Качан.

«Портал дал сбой в связи с большим количеством обращений. Но людям нужно объяснить, что заявления принимаются до 1 октября и всем будет выплачено по 10 000 рублей в возрасте от 3 до 16 лет», - уточнил губернатор.

Иван Белозерцев потребовал от министра, чтобы его подчиненные вели с потенциальными получателями выплат разъяснительную работу, как правильно подать заявление.

«Это можно сделать и через портал госуслуг, и через пенсионный фонд. А говорить: «Обратитесь позже, система перегружена» - неправильно. Да, заявления принимаются до 1 октября, можно не торопиться. Но если человек решил подать его сегодня, мы должны дать ему такую техническую возможность», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Выяснилось, что существует еще одна трудность: общего списка семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет пока не существует - есть только списки малообеспеченных.

Губернатор поручил зампреду правительства Олегу Ягову провести совещания с руководителями ведомств, от которых зависит актуализация списков.

«Нужно, чтобы в министерстве труда, соцзащиты и демографии были данные сведения о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Это нужно сделать как можно быстрее», - подчеркнул глава региона.