Общество

Портал госуслуг дал сбой после анонса новых выплат на детей

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Портал, на котором можно подать заявление на новые выплаты на детей, дал сбой из-за наплыва желающих. Об этом шла речь на совещании, которое провел губернатор Иван Белозерцев во вторник, 12 мая.

Днем ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о единовременных выплатах на детей.

В тот же день Иван Белозерцев уточнил, что основанием для выплаты станет простое электронное заявление родителей или опекунов, поданное дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение пенсионного фонда.

Как рассказал на совещании у губернатора министр труда, социального развития и демографии региона Алексей Качан, заявления будут приниматься до 1 октября, а выплаты производиться с 1 июня. Причем они не будут учитываться в составе доходов семьи.

«Многие граждане уже вчера пытались подать заявление, что вывело из строя официальный сайт. Количество детей большое, поэтому работу можно растянуть и выплачивать в июне, июле, августе», - пояснил Алексей Качан.

«Портал дал сбой в связи с большим количеством обращений. Но людям нужно объяснить, что заявления принимаются до 1 октября и всем будет выплачено по 10 000 рублей в возрасте от 3 до 16 лет», - уточнил губернатор.

Иван Белозерцев потребовал от министра, чтобы его подчиненные вели с потенциальными получателями выплат разъяснительную работу, как правильно подать заявление.

«Это можно сделать и через портал госуслуг, и через пенсионный фонд. А говорить: «Обратитесь позже, система перегружена» - неправильно. Да, заявления принимаются до 1 октября, можно не торопиться. Но если человек решил подать его сегодня, мы должны дать ему такую техническую возможность», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Выяснилось, что существует еще одна трудность: общего списка семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет пока не существует - есть только списки малообеспеченных.

Губернатор поручил зампреду правительства Олегу Ягову провести совещания с руководителями ведомств, от которых зависит актуализация списков.

«Нужно, чтобы в министерстве труда, соцзащиты и демографии были данные сведения о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Это нужно сделать как можно быстрее», - подчеркнул глава региона.

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Источник — фото № 1 pixabay.com
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Гость||

Ну и зачем нам цирк при таких чиновниках?

Гость||

Такой услуги нет на сайте "госуслуги".

Гость||

Везде и во всём в губернии хаос и бардак!

Гость||

Вы даже не представляете, как выцвели шторы в классах за время дистанционного обучения. И не говорите, что у вас нет денег на обновление школьных интерьеров, уважаемые родители.

Гость||

нет разве такой услуги? а как же подают заявление?

Гость||

Почему до 3-х лет мы в СМИ слышим информацию,что всем детям положена выплата по 5000,а соц.защита не в курсе?Детям 2017 г.р. положено или нет?Нужна достоверная информация с номерами телефонов к кому обращаться!

Гость||

Эти выплы всем детям до 16 лет или только малоимущим?

Гость||

Всем

Гость||

Всем абсолютно. Но я, всё равно, тянуть месяцами с подачей заявления не буду, хоть и есть пока на что жить. Подам через пару-тройку недель, как основная волна спадёт, не позже...А то у нас очень хорошо умеют правила по ходу игры менять. С паршивой овцы хоть шерсти клок))

Гость||

12.05.2020 12:15|

Почему до 3-х лет мы в СМИ слышим информацию,что всем детям положена выплата по 5000,а соц.защита не в курсе?Детям 2017 г.р. положено или нет?

Резкая какая не спеши. Путин в общем сказал, а схему выплат дополнительно разжуют. Путин только выступил это выходной день, пока приказы сделают, пока разошлют. Потом схемы выплат утвердят, разошлют. После подачи заявления срок выплат надо отрегулировать.

Ты мужу тоже мозги делала прежде чем в постель лечь с ним и здесь также не сразу.

Имя: Гость
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