За сутки в области выявили более 40 новых случаев коронавируса

10.05.2020 | 10:43

По данным московского оперативного штаба на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области за сутки подтвердился 41 диагноз «коронавирусная инфекция».

Количество заразившихся на данный момент составляет 764.

9 мая было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 18-летний и 89-летний пензенцы, а также ребенок 8 лет.

Из больницы врачи выписали 49 человек. Количество жителей области, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 350.

За период с начала эпидемии скончалось 8 пациентов.