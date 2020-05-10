Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|11:41
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Общество

За сутки в области выявили более 40 новых случаев коронавируса

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По данным московского оперативного штаба на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области за сутки подтвердился 41 диагноз «коронавирусная инфекция».

Количество заразившихся на данный момент составляет 764.

9 мая было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 18-летний и 89-летний пензенцы, а также ребенок 8 лет.

Из больницы врачи выписали 49 человек. Количество жителей области, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 350.

За период с начала эпидемии скончалось 8 пациентов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Надоело это читать.

Пусть болеют, пофиг.

Смертей именно от этого "вируса" нет. И это главное.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Количество заразившихся на данный момент составляет 764.
penzainform.ru писал(a):
Из больницы врачи выписали 49 человек
penzainform.ru писал(a):
Из больницы врачи выписали 49 человек. Количество жителей области, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 350.
penzainform.ru писал(a):
За период с начала эпидемии скончалось 8 пациентов.
Население области 1 305 563 чел. ,население города 520 300 чел. не считая приезжих и гастарбайтеров, пандемия есть ,эпидемии однозначно нет по цифрам ,цифры зараженных на уровне погрешности.Может губернатор и минздрав объяснят внятно свою позицию ,без нагнетания паники ,по цифрам.

Гость||

Если короновирусных действительно столько как в статистике, может это и не так много. А если пневмония это недообследованный корновирус- то это не так уж и мало для Пензенской области. Плюс есть смерти, которые списывают на пневмонию. и больницы по всей области под завязку. А все как оно есть на самом деле, никто сейчас не станет озвучивать

Гость||

Бордюры кладут , организации принадлежащие достойным людям и не прекращали свою работу. Премьер поболел - выздоровел , в любой непонятной ситуации - надо петь на балконе. На улицу выйти не моги, но кому то можно. Где-то кроется великая тайна всего этого.

Гость||

пишите пожалуйста сколько пневмоний и смертей от пневмоний. Без этих данных все будут шастать и мы так до августа просидим.

Гость||

Соглашусь, для полной картины нужно знать сколько заболевших пневмонией

Гость||

А причём тут пневмонии? Они всегда были и никаких карантинов из за них не было.

Или теперь для пущего вранья и пневмонии к "вирусу" приплюсуют?

Гость||

Так сколько с января по май 2020? А то как то глупо 17 с 18 сравнивать.

Гость||

Сидеть будут столько, сколько нужно вышестоящим..на то и "корона",чтобы под ее прикрытием все респираторки списывать.. пневмония разная..ее и ровняют..статистика эта ни о чём..

Гость||

Гость писал(a):

Смертей именно от этого "вируса" нет. И это главное.
тогда зачем такой банкет?

Гость||

Гость писал(a):

Если короновирусных действительно столько как в статистике, может это и не так много. А если пневмония это недообследованный корновирус- то это не так уж и мало для Пензенской области. Плюс есть смерти, которые списывают на пневмонию. и больницы по всей области под завязку. А все как оно есть на самом деле, никто сейчас не станет озвучивать

Собянин сказал, что реальное количество больше в 3 раза. Про бессимптомных тоже не понятно. У зятя корона, когда брали он был просто контактным и бессимптомным. Сейчас лежит дома задыхается, врач не приходит, скорая не приезжает т.к. нет температуры 39.

Гость||

Нет наоборот короновирус на пневмонию списывают, что бы за плохую статистику по шапки от царя не получить.

Гость||

Гость писал(a):

Сидеть будут столько, сколько нужно вышестоящим..на то и "корона",чтобы под ее прикрытием все респираторки списывать.. пневмония разная..ее и ровняют..статистика эта ни о чём..
Выпустят скоро, скажут все закончилось, будем потихоньку болеть Экономике капец.

Гость||

Гость писал(a):

Выпустят скоро, скажут все закончилось, будем потихоньку болеть Экономике капец.
Что за малодушие такое?

" Все принятые ранее решения, ограничительные меры, были верными. По пути России пошли многие зарубежные страны."

Заявление Президента России Владимира Путина на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. 06.05.2020

Гость||

Академик РАН высказался об опасности самоизоляции: «Здоровей не становятся, наоборот»

7 мая 2020

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в эфире «Россия 24», что в отношении самоизоляции граждан как ограничительной меры нужно соблюсти баланс, ведь изоляция людей тоже чревата опасными последствиями.

Зверев отметил, что постоянно находиться в самоизоляции невозможно. «Люди в самоизоляции здоровей не становятся, наоборот... Хронические болезни у всех обостряются», - отметил академик. При этом он даже не берет в расчет экономические последствия ограничительных мер.

Зверев отметил, что на одной чаше весов находятся потери от коронавируса, а на другой – от хронических болезней. Причем последние также приводят к ослаблению организма и заражению коронавирусом. «Нужно подумать и соблюсти этот баланс», - подчеркнул вирусолог, который опасается, что последствия от самоизоляции могут стать более серьезными, чем от коронавируса.

Также Зверев считает, что носить медицинскую маску на улице не имеет смысла. «Там вирус не летает», - отметил он. Но маску нужно надевать, когда вы заходите в магазин, метро или иное общественное место. «Маска через два часа становится не предметом защиты, а источником инфекции», - считает вирусолог.

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Имя: Гость
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