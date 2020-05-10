За сутки в области выявили более 40 новых случаев коронавируса

По данным московского оперативного штаба на воскресенье, 10 мая, в Пензенской области за сутки подтвердился 41 диагноз «коронавирусная инфекция».
Количество заразившихся на данный момент составляет 764.
9 мая было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 18-летний и 89-летний пензенцы, а также ребенок 8 лет.
Из больницы врачи выписали 49 человек. Количество жителей области, сумевших побороть опасную инфекцию, стало равняться 350.
За период с начала эпидемии скончалось 8 пациентов.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Надоело это читать.
Пусть болеют, пофиг.
Смертей именно от этого "вируса" нет. И это главное.