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Общество

В Пензе клумбы в зеленых зонах украсят более 200 000 цветов

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В Пензе началась сезонная работа по созданию цветочных композиций. Первые из них появились под окнами домов ветеранов в честь празднования 75-летия Победы.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» также оформили клумбы у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«Цветы традиционно украсят городские скверы, ряд транспортных развязок, территории у памятников и другие объекты», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что в областном центре радовать глаз будут более 219 300 цветов. Общая площадь посадок превысит 4,1 тыс. кв. м.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Молодцы Зеленстрой! Ещё бы опиловку деревьев делали,чтобы людям на голвы не падали трухлявые ветви и деревья.

Имя: Гость
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