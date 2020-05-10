В Пензе клумбы в зеленых зонах украсят более 200 000 цветов

10.05.2020 | 10:42

В Пензе началась сезонная работа по созданию цветочных композиций. Первые из них появились под окнами домов ветеранов в честь празднования 75-летия Победы.

Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» также оформили клумбы у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«Цветы традиционно украсят городские скверы, ряд транспортных развязок, территории у памятников и другие объекты», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Планируется, что в областном центре радовать глаз будут более 219 300 цветов. Общая площадь посадок превысит 4,1 тыс. кв. м.