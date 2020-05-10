Случаи коронавируса выявлены в Пензе и 11 населенных пунктах

10.05.2020 | 12:03

На воскресенье, 10 мая, количество заразившихся COVID-19 жителей Пензенской области составило 764. Прирост за сутки - 41 случай.

Новые пациенты проживают в Пензе (25 человек), Бессоновском (3), Городищенском (2), Пензенском (2) районах. По одному случаю зарегистрировали в Заречном, Кузнецке, а также в Шемышейском, Сосновоборском, Никольском, Пачелмском, Нижнеломовском и Мокшанском районах.

В числе госпитализированных с подтвержденным COVID-19 – житель Москвы, сообщили в региональном оперативном штабе.

Как в настоящий момент распределяются очаги инфекции, можно посмотреть на карте.

На 9 мая в области 350 человек выздоровели, 8 скончались.