Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|13:12
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Общество

Случаи коронавируса выявлены в Пензе и 11 населенных пунктах

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На воскресенье, 10 мая, количество заразившихся COVID-19 жителей Пензенской области составило 764. Прирост за сутки - 41 случай.

Новые пациенты проживают в Пензе (25 человек), Бессоновском (3), Городищенском (2), Пензенском (2) районах. По одному случаю зарегистрировали в Заречном, Кузнецке, а также в Шемышейском, Сосновоборском, Никольском, Пачелмском, Нижнеломовском и Мокшанском районах.

В числе госпитализированных с подтвержденным COVID-19 – житель Москвы, сообщили в региональном оперативном штабе.

Как в настоящий момент распределяются очаги инфекции, можно посмотреть на карте.

На 9 мая в области 350 человек выздоровели, 8 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кайтесь. Вы прокляты.

Гость||

В Бессоновском где?

Гость||

В бэзсонновкэ

Гость||

А в Старой Каменке есть случаи или нет?

Гость||

Что сказать... Молодцы, что развозите больных со всей области по районным больницам. Так бы где-то меньше заражались, где-то, может быть, вообще не заражались бы, а сейчас зараза равномерно распределяется по региону. С точки зрения врагов народа лучше не придумаешь.

Гость||

Гость писал(a):

А в Старой Каменке есть случаи или нет
она там не проживала

Имя: Гость
Комментарий:

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