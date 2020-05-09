В Пензе светящиеся окна зданий сложились в число 75

Вечером в пятницу, 8 мая, в Пензе прошла необычная акция: светящиеся окна в зданиях регионального правительства и администрации города сложились в символическое число 75, означающее годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Идея принадлежит правительству Пензенской области. К инициативе присоединились сотрудники органов госвласти, размещенных в здании на Московской, 75, а также мэрии.
«Это дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, напоминание об их бессмертном подвиге», - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Здание Дома Советов на ул. Московской, 75, было введено в строй в 1959 году, но в годы войны сотрудники обкома и облисполкома, как и все, отправлялись служить. На первом этаже здания размещен мемориальный уголок, где установлена доска памяти с именами тех, кто не вернулся домой.
