Общество

Стали известны места жительства и возраст новых больных коронавирусом

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В субботу, 9 мая, пензенский оперативный штаб опубликовал уточненные данные о новых 45 жителях области, заболевших коронавирусной инфекцией.

Среди них - 8-летний ребенок, остальные находятся в возрасте от 18 до 89 лет.

33 случая COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 7 - в Нижнеломовском районе, 2 - в Камешкирском, по 1 - в Бессоновском и Никольском районах. Еще 1 пациент - житель Республики Мордовия.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии по состоянию на 9 мая составило 723 человека. За этот период выздоровел 301 пациент, 8 скончались.

Как ранее отмечала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, статистика отстает от реальной картины на 2-4 дня из-за чрезмерной загруженности лабораторий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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