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Общество

В Заречном объявлен выходной для горячей линии о коронавирусе

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В управлении общественных связей администрации Заречного рассказали, как будет работать в выходные и праздничные дни горячая линия по коронавирусной инфекции.

Ответы на вопросы о COVID-19 по телефону 60-07-07 можно будет получить 10 и 11 мая с 9:00 до 18:00. 9 мая по этому номеру никто не ответит: выходной день.

Тем не менее в День Победы по вопросам, связанным с коронавирусом, можно круглосуточно звонить на телефон единой диспетчерской службы МКУ «Управление гражданской защиты» по номеру 60-80-05.

По состоянию на пятницу, 8 мая, в Заречном зарегистрирован 21 случай лабораторно подтвержденного заболевания коронавирусом. 15 пациентов вылечились, 1 скончался.

Под контролем медиков находятся 118 человек, 436 зареченцев сняты с медицинского наблюдения в связи с истечением срока самоизоляции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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