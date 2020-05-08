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Общество

В Пензенской области ремонтируют девять значимых дорог в семи районах

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В пятницу, 7 мая, продолжается ремонт дорог регионального и межмуниципального значения.

Подрядные организации завершили устройство выравнивающего слоя асфальтобетона на девяти объектах в семи районах. Общая протяженность составила около 40 км.

Также подрядчики выполняют работы по содержанию дорог. На сегодняшний день выполнено 150 тысяч квадратных метров ямочного ремонта, около 20 км автодорог регионального значения отремонтированы картами.

«Дорожные работы выполняются в строгом соответствии с заключенными государственными контрактами», - отметили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

В дождь кладут,а потом будет трескаться ,отслаиваться и вываливаться кусками.

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