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Общество

В Пензе раздали продуктовые наборы с красной икрой и семгой

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Пассажирский микроавтобус временно переквалифицировали в грузовой - борт наполнялся продуктами питания. К зданию центра социальной помощи шел нескончаемый поток машин из разных районов области. Все они потом отправились по адресам ветеранов-победителей.

«Продуктовые наборы довольно большие у нас получились - около 27 килограммов каждый. Их формировали в основном из тех продуктов, которые ветераны обычно не покупают себе каждый день», - сообщил куратор акции «Все вместе» в Пензенской области Денис Каширов.

Ананас, яблоки, семга, икра, коробка конфет, две палки колбасы, мед - комплект стоимостью примерно в 5,5 тысячи рублей. Его доставят всем участникам, инвалидам войны и работникам тыла. Их в области почти 500.

Днем здание центра социальной помощи Октябрьского района напоминало- склад: пакеты и коробки в каждом углу, даже в коридоре, но уже к вечеру помещения опустели.

«Задействованы все четыре комплексных центра города Пензы (около 40 человек), и это - только по формированию комплектов. Конечно, в каждом районе социальные работники с участием волонтеров будут их доставлять. Социальных работников по Пензенской области - 1,5 тысячи», - отметила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Как только машины были загружены, они отправлялись по адресам. Многоэтажка на Луначарского стала одной из первых в списке. Там живет Михаил Заединов, на украинских фронтах в 1942-м он командовал взводом.

«Спасибо, что не забываете. Я четыре раза легко ранен, а всего шесть ранений и контузию получил. Легко ранят - это когда в мясо, кость не заденут. Забинтуют, неделю - и обратно», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Свой боевой дух Михаил Михайлович сохранил и с таким настроем планирует дожить до 125 лет.

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Гость||

Долгих лет жизни и здоровья, дорогой ветеран!

Гость||

Может уже денежки считать уже будем, а?

Гость||

А сколько себе распилили?

Гость||

Огромная благодарность.

Выражается благодарность всем кто принел участие в поздравлений вручений подарков Ветеранам Великой Отечественной Войны.Уважаемые Ветераны Дай Бог Вам долгих лет и крепкого здоровья. С наступающим праздником днем победы.

Гость||

А мы то сначала подумали малоимущим, сёмга и прочие деликатесы. А тут вон оно что, ну ветеранам надо, заслужили, их и осталось то , реальных , по пальцам пересчитаешь. С Праздником и здоровья!

Гость||

27 кг. весит набор, а на фото грузчик-доставщик очень легко держит сумку ...5кг. не более.

Гость||

Ветеранам-это хорошо -заслужили!!!!А вот почему никто и никогда не вспомнит детей войны ,чьи отцы погибли на фронте,а потом они росли без отца Хотя б открыточку прислали к 75 -летию Победы

Гость||

Приятная новость. Здоровья ветеранам.

Гость||

Да, девушка в корзине точно не 27 кг держит

Гость||

Полностью согласен насчёт детей,чьи отцы погибли в ВОВ. Мой дед погиб в 1943 году, а дома семь детей осталось. И никто из этих детей никогда ничего не получил за погибшего отца. Спасибо дедам за победу! Здоровья вам, дорогие Ветераны!

Гость||

Вчера красную икру, акционную, бульдозером давили, давили. Давили, давили. Еле-еле потом домой уехали. Не могу больше на эту икру и семгу смотреть

Гость||

Дай Бог здоровья дедам . Простите нас, мы все просрали.

Гость||

19.44.

Ну давайте ещё вспомним и внуков войны!

Они чем хуже, 90 годы вспомните!

Можно и правнуков вспомнить!

А может хватит?

Гость||

Не мы, а ....господа головлевы , иудушки ..

Гость||

У моей бабушке было 9 детей и только пятеро выжили во время войны.Голодно,холодно,а она одна и на работу и на детей и по дому.Война,война,что же натворила!

С праздником Победы!

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Имя: Гость
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