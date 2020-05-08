В Пензе раздали продуктовые наборы с красной икрой и семгой

08.05.2020 | 18:12

Пассажирский микроавтобус временно переквалифицировали в грузовой - борт наполнялся продуктами питания. К зданию центра социальной помощи шел нескончаемый поток машин из разных районов области. Все они потом отправились по адресам ветеранов-победителей.

«Продуктовые наборы довольно большие у нас получились - около 27 килограммов каждый. Их формировали в основном из тех продуктов, которые ветераны обычно не покупают себе каждый день», - сообщил куратор акции «Все вместе» в Пензенской области Денис Каширов.

Ананас, яблоки, семга, икра, коробка конфет, две палки колбасы, мед - комплект стоимостью примерно в 5,5 тысячи рублей. Его доставят всем участникам, инвалидам войны и работникам тыла. Их в области почти 500.

Днем здание центра социальной помощи Октябрьского района напоминало- склад: пакеты и коробки в каждом углу, даже в коридоре, но уже к вечеру помещения опустели.

«Задействованы все четыре комплексных центра города Пензы (около 40 человек), и это - только по формированию комплектов. Конечно, в каждом районе социальные работники с участием волонтеров будут их доставлять. Социальных работников по Пензенской области - 1,5 тысячи», - отметила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

Как только машины были загружены, они отправлялись по адресам. Многоэтажка на Луначарского стала одной из первых в списке. Там живет Михаил Заединов, на украинских фронтах в 1942-м он командовал взводом.

«Спасибо, что не забываете. Я четыре раза легко ранен, а всего шесть ранений и контузию получил. Легко ранят - это когда в мясо, кость не заденут. Забинтуют, неделю - и обратно», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны.

Свой боевой дух Михаил Михайлович сохранил и с таким настроем планирует дожить до 125 лет.