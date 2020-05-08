В Городе Спутнике построили мемориал к 75-летию Победы

08.05.2020 | 16:31

На набережной Города Спутника в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне установлен мемориальный комплекс. Идею, поддержанную губернатором и Законодательным собранием области, меньше чем за два месяца воплотили сотрудники строительного холдинга «Термодом».

«Для нас память - это очень важное слово. На это не жалко ни сил, ни денег. Главное, чтобы мы с вами и наши дети - а их в Городе Спутнике тысячи - помнили, что было с нашими родственниками 80 лет назад, каким был настоящий героизм, что такое подвиг. Наш мемориал - это символ того, что вся красота вокруг сегодня основана на большом человеческом подвиге в далеких уже сороковых. И колокол здесь - чтобы пробуждать людей, чтобы не давать засыпать нашей памяти», - рассказал меценат, генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Комплекс расположен неподалеку от фонтанной площади Спутника. Он имеет пятиугольное основание, в центре - приподнятый на 75 сантиметров над набережной холм с круглой площадкой. Над ней возвышается сам монумент: три символических штыка. Задумкой авторов они превращены в звонницу. На высоте девяти метров между массивными штыками закреплен колокол.

«Колокол был изготовлен на московском колокольном заводе. Мы обратились туда, зная, что подобные колокола были заказаны для нашего Спасского кафедрального собора. Он весит 450 килограмм, выполнен из колокольной бронзы, звук благовестный - очень мощный, красивый, глубокий. На колоколе есть дарственная надпись «В ознаменование 75-летия Великой Победы, с благодарностью от сотрудников холдинга «Термодом», - пояснила архитектор Оксана Овчаренко.

На территории вокруг монумента расстелили газоны, высадили цветы и деревья. Для Спутника в будущем это место станет главным в праздновании Дня Победы. Здесь будет останавливаться и колонна «Бессмертного полка».

У монумента пока нет официального названия. Выбрать его будет предложено самим жителям Города Спутника.