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Общество

Опубликованы итоги выбора кузнечан городских мест для благоустройства

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В Кузнецке подведены итоги голосования за общественные территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Из-за режима самоизоляции кузнечане делали свой выбор в электронном виде. C 20 по 29 апреля на сайте мэрии любой житель мог отдать свой голос за одно из 11 общественных мест.

Большинство кузнечан проголосовали за благоустройство мемориального комплекса «Холм воинской славы» - 51,9% от общего числа проголосовавших.

Далее позиции распределились следующим образом.

Территория на улице Октябрьской, 62а, у памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, в районе МЭЦ «Юность» набрала 24,72%.

Мемориал «Кузнецкая Голгофа» на склоне Дуванного оврага в месте массовых казней жертв политических репрессий предпочли 6,56% респондентов.

За сквер имени Максима Горького на улице Ленина в районе школы № 14 проголосовало 5,54%.

Строительство сквера с детской площадкой между детсадом № 2 «Крепыш» и домом № 1 на улице Белинского и № 1 на Приборостроителей выбрали 2,97%.

Скверу на улице Кирова напротив дома № 95 отдано 2,26% голосов.

За территорию у лыжной базы «Снежинка» и сквер между домами № 10, 10а и 10Б на улице Белинского (бывший автогородок) проголосовали поровну - по 1,74%.

Агитплощадку и сквер у дома № 57 на улице Осипенко хотят 1,23% опрошенных.

За сквер у дома № 256а на улице Ленина отдали голоса 0,82%.

Аутсайдером стали игровые и спортивные площадки на улице Заречной - 0,51% аудитории.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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