Минздрав: Скончался водитель скорой, возивший пациентов с COVID-19

08.05.2020 | 14:55

В пятницу, 8 мая, в пресс-службе пензенского минздрава сообщили о смерти 54-летнего водителя скорой помощи. Мужчина трудился на станции в Неверкинском районе.

Он скончался от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии. Сельчанин страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе артериальной гипертензией.

«Да, сегодня медицинские работники находятся на передовой. Они в полной мере осознают опасность, честно и добросовестно выполняя свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Искренне сочувствую родным и близким», - выразил соболезнования глава минздрава области Александр Никишин.

5 мая стало известно о смерти фельдшера скорой помощи, работавшей на станции в Пензе. Женщина умерла от пневмонии. Комментируя ее гибель, коллеги отметили, что в учреждении не хватает средств защиты.

«Наверное, штатный режим и подразумевает то, что почти целыми подстанциями сотрудники СМП заболевают и у них подтверждается на КТ ковид-пневмония, то, что средств индивидуальной защиты не хватает, то, что защитные костюмы стирают прямо на подстанции санитарки, которые госпитализированы с ковид-пневмонией, заставляют стирать пунктовых фельдшеров, а они тоже уже некоторые заболели или госпитализированы. Костюмы даже сохнуть не успевают в гараже, который предназначен для машин СМП.

А то, что после смен все идут домой, где семья, дети, родители, - об этом, наверное, не надо думать? Обработка машин?! Об этом и не слышали ни разу. Оперативный отдел (диспетчерская служба) - и тот имеет нескольких госпитализированных фельдшеров и старших врачей, и никаких мер, даже обработки должной не проводилось», - написали они.

Проведенная на станции проверка опровергла информацию о том, что медики не обеспечены в должной степени защитой.