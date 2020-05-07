Общество

В перинатальном центре за месяц родилось 353 ребенка

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В пензенском перинатальном центре в апреле 2020 года родилось 353 ребенка. Об этом сообщили представители областной больницы имени Н. Н. Бурденко, на территории которой он расположен.

В числе новорожденных - 179 мальчиков и 174 девочек. На свет появились 9 двоен и 1 тройня.

153 ребенка оказались в семье первыми, 136 - вторыми, 46 - третьими, 12 - четвертыми, 3 - пятыми и по 1 - шестым, седьмым и двенадцатым.

«Представляете! Двенадцатый ребенок в семье! Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей - приходить к нам еще не раз!» - говорится на официальной странице больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

В настоящее время областная больница оказывает помощь пензенцам с коронавирусной инфекцией, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии. Носители COVID-19 изолированы в отдельном корпусе. Территорию лечебного учреждения на днях подвергли обработке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

это со всей области.от 1.5 миллиона человек-здорово.........

Гость||

Народ экономит на резинках. Эх кризис

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