В Пензенской области коронавирус охватил все районы без исключения

07.05.2020 | 10:26

На четверг, 7 мая, в Пензенской области выявлено 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки подтвердились анализы у 34 человек. Новым пациентам - от 18 до 85 лет. Детей и подростков среди них нет.

Новые случаи инфекции зарегистрированы в Пензе (17), Бессоновском (5), Каменском (2), Городищенском (2), Лунинском (2), Малосердобинском (1), Сердобском (1), Кузнецком (1), Сосновоборском (1) и Мокшанском (1) районах.

Пришел вирус и в Неверкинский район. Там выявили одного заболевшего.

Как в настоящее время распределяются случаи заражения коронавируса, можно увидеть на карте.

6 мая в области увеличилось число выздоровевших. Врачи выписали домой еще 18 пациентов. На данный момент опасное заболевание смогли побороть 217 человек.

8 заболевших скончались. Это пациенты в возрасте от 42 до 86 лет, страдавшие сопутствующими хроническими заболеваниями.