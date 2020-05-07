Общество

В Пензенской области коронавирус охватил все районы без исключения

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На четверг, 7 мая, в Пензенской области выявлено 635 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за сутки подтвердились анализы у 34 человек. Новым пациентам - от 18 до 85 лет. Детей и подростков среди них нет.

Новые случаи инфекции зарегистрированы в Пензе (17), Бессоновском (5), Каменском (2), Городищенском (2), Лунинском (2), Малосердобинском (1), Сердобском (1), Кузнецком (1), Сосновоборском (1) и Мокшанском (1) районах.

Пришел вирус и в Неверкинский район. Там выявили одного заболевшего.

Как в настоящее время распределяются случаи заражения коронавируса, можно увидеть на карте.

6 мая в области увеличилось число выздоровевших. Врачи выписали домой еще 18 пациентов. На данный момент опасное заболевание смогли побороть 217 человек.

8 заболевших скончались. Это пациенты в возрасте от 42 до 86 лет, страдавшие сопутствующими хроническими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Вот и в НеверкинЕ появился...

Гость||

Опять Кукуева.

Гость||

Это же здорово

Гость||

Почему не рассматривается вопрос о возведении нового инфекционного госпиталя? В доброе время мест не хватало, а что будет дальше? Что ждём? У нас кто-нибудь вообще решения принимать может?

Гость||

Когда же он покинет нашу страну?Здоровья всем заболевшим!Берегите себя и думайте о окружающих!

Гость||

Пора вводить жесткие меры электронные пропуска.

Гость||

Нужен КАРАНТИН,а не САМОИЗОЛЯЦИЯ.Наши люди несознательные.Экономия на здоровье людей выходит всем боком...

Гость||

Пора вводить жесткие меры электронные пропуска.

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далеко не у всех есть смартфоны и компы, чтобы их оформить. Да и ситуация еще не столь критичная. А вот за ношением масок в людных местах (магазины, транспорт...)следить надо строго. В больших магазинах есть охранники. они могут не пускать без масок.Продавать на входе несложно.

Гость||

Пора маски носить в обязательном порядке.

Гость||

Гость писал(a):

далеко не у всех есть смартфоны и компы, чтобы их оформить
и что зато это будут жесткие меры по сброду и шатанию.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.05.2020 11:35|

Пора маски носить в обязательном порядке.

а какие маски защищают от коронавируса? мне предоставляется это что типа противогаза.

Гость||

Гость писал(a):

а какие маски защищают от коронавируса?
вы от себя окружающих защищаете, надевая маску.

Гость||

Я не готова покупать маски по 50 и 100руб

Гость||

Гость писал(a):

вы от себя окружающих защищаете, надевая маску.
так я не болею мне она ни к чему вы уж сами там носите.

Гость||

Перчатки синие, которые прочные 70руб стоят, хотя ещё пару дней назад 34 стоили, это ужасно, в такое время наживаться

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Имя: Гость
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