Общество

Сотрудники мэрии высадили в Заре более 10 000 сеянцев сосны

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Пенза присоединилась к акции «Сад памяти». В микрорайоне Заря высадили более 10 000 сеянцев сосны на площади, превышающей 2 га.

В создании сада приняли участие работники администрации города, а также лесного хозяйства региона. Зеленые насаждения займут территорию в 7,5 га.

«Международная акция «Сад памяти» проходит по всей стране. В память о 27 миллионах погибших в годы войны высадят 27 миллионов деревьев. На территории региона планируется высадить более 100 тысяч саженцев сосны - под эти цели уже определено 65 участков во всех муниципальных образованиях», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее к акции присоединились работники Чаадаевского лесничества. Они посадили более 5 000 сеянцев сосны.

Первоначально предполагалось, что в мероприятиях, помимо работников лесного хозяйства, примут участие школьники, ветераны и активисты. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции условия изменились. Деревья сажают профессионалы, принимая все меры предосторожности.

Жителям региона, находящимся на самоизоляции, предлагается присоединиться к акции другим способом: высадить саженец на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом #СадПамятиДома и добавить рассказ о своих близких, участвовавших в войне.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Там сосёнки не доживут до зрелого возраста. Осины там нужно горькие сажать...

Гость||

Это конечно здорово, но почему МУП "Зелёное хозяйство" не ведёт весеннюю посадку деревьев?

Гость||

Большое спасибо

Гость||

Это обрадует жителей разрушающихся домов.

Гость||

Гость писал(a):

Это обрадует жителей разрушающихся
Сам ты разрушающийся, а там всё нормально.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это обрадует жителей разрушающихся
Сам ты разрушающийся, а там всё нормально.
По РЕН ТВ показывали как там нормально.

Гость||

Сосны обыкновенная на чистом чернозёме ,с ума сошли.Там могли разные лиственные деревья высадить и разбить отличный парк,а для сосен можно найти участки с бедными землями,с песком.

Гость||

одним словом-показуха.........

Имя: Гость
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