Сотрудники мэрии высадили в Заре более 10 000 сеянцев сосны

07.05.2020 | 09:22

Пенза присоединилась к акции «Сад памяти». В микрорайоне Заря высадили более 10 000 сеянцев сосны на площади, превышающей 2 га.

В создании сада приняли участие работники администрации города, а также лесного хозяйства региона. Зеленые насаждения займут территорию в 7,5 га.

«Международная акция «Сад памяти» проходит по всей стране. В память о 27 миллионах погибших в годы войны высадят 27 миллионов деревьев. На территории региона планируется высадить более 100 тысяч саженцев сосны - под эти цели уже определено 65 участков во всех муниципальных образованиях», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее к акции присоединились работники Чаадаевского лесничества. Они посадили более 5 000 сеянцев сосны.

Первоначально предполагалось, что в мероприятиях, помимо работников лесного хозяйства, примут участие школьники, ветераны и активисты. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции условия изменились. Деревья сажают профессионалы, принимая все меры предосторожности.

Жителям региона, находящимся на самоизоляции, предлагается присоединиться к акции другим способом: высадить саженец на своем участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом #СадПамятиДома и добавить рассказ о своих близких, участвовавших в войне.