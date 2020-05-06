В одном из районов число зараженных возросло более чем в два раза

06.05.2020 | 11:44

Оперативный штаб Пензенской области обнародовал данные о том, как 32 новых случая заражения коронавирусом распределились по региону. В числе заболевших оказались жители 10 муниципальных образований.

Помимо Пензы, где за минувшие сутки положительными оказались тесты, взятые у 13 человек, в лидеры антирейтинга на этот раз попал Лунинский район: там 7 зараженных (было 5, стало 12).

По три заболевших в Пензенском и Бессоновском районах, по одному - в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском, Пачелмском районах и Заречном.

Единственным районом, жители которого до сих пор не подхватили коронавирус, остается Неверкинский.

На 6 мая в области 601 случай заражения новой инфекцией, 199 пациентов выздоровели, 8 человек скончались.