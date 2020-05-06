В одном из районов число зараженных возросло более чем в два раза

Оперативный штаб Пензенской области обнародовал данные о том, как 32 новых случая заражения коронавирусом распределились по региону. В числе заболевших оказались жители 10 муниципальных образований.
Помимо Пензы, где за минувшие сутки положительными оказались тесты, взятые у 13 человек, в лидеры антирейтинга на этот раз попал Лунинский район: там 7 зараженных (было 5, стало 12).
По три заболевших в Пензенском и Бессоновском районах, по одному - в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском, Пачелмском районах и Заречном.
Единственным районом, жители которого до сих пор не подхватили коронавирус, остается Неверкинский.
На 6 мая в области 601 случай заражения новой инфекцией, 199 пациентов выздоровели, 8 человек скончались.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Получается жители Неверкинского района самые разумные в Пензенской области!