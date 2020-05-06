Общество

В одном из районов число зараженных возросло более чем в два раза

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Оперативный штаб Пензенской области обнародовал данные о том, как 32 новых случая заражения коронавирусом распределились по региону. В числе заболевших оказались жители 10 муниципальных образований.

Помимо Пензы, где за минувшие сутки положительными оказались тесты, взятые у 13 человек, в лидеры антирейтинга на этот раз попал Лунинский район: там 7 зараженных (было 5, стало 12).

По три заболевших в Пензенском и Бессоновском районах, по одному - в Башмаковском, Городищенском, Колышлейском, Спасском, Пачелмском районах и Заречном.

Единственным районом, жители которого до сих пор не подхватили коронавирус, остается Неверкинский.

На 6 мая в области 601 случай заражения новой инфекцией, 199 пациентов выздоровели, 8 человек скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Получается жители Неверкинского района самые разумные в Пензенской области!

Гость||

там просто нет чужих

Гость||

Гость писал(a):

Получается жители Неверкинского района самые разумные в Пензенской области!
Среди жителей этого района не принято ездить на заработки в Москву

Гость||

В Неверкино не верят поэтому здоровы! Неверкино всегда не верили ни кому поэтому и назвали Неверкино! Не верь кино! Для них это все кинофильмы.

Гость||

Гость писал(a):

Среди жителей этого района не принято ездить на заработки в Москву
Скорее всего. Возможно там одни пенсионеры остались. На их месте район надо оцепить и никого не пускать не выпускать. Хоть спокойно поживут.

Гость||

Конечно, половина района в Москве, работы нет нигде, просто не проверяют Неверкино, с пневмонией человек 5 в Пензе, но говорят, что не вирус, а откуда пневмония без вируса берется, не говорят). Молодежь есть, короче все как в обычных районах области, просто скрывают хз для чего.

Имя: Гость
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