У пензенцев не получилось вернуть оставшиеся на картах поездки

05.05.2020 | 19:00

Пензенцы обивали пороги почтовых отделений. Но увы... Перенести неиспользованные поездки с марта и апреля на май у льготников не получилось. Выходной - двери на замке. Владимир Павлович не смог этого сделать и накануне, когда офис на улице Одесской был открыт.

«Четвертого числа пошел на почту в 47-е отделение. Прихожу, а мне говорят: «У нас ничего не готово, мы ничего не можем сделать. Хотите продлевать - платите деньги, 320 рублей». Я развернулся», - сообщил мужчина.

Решение о переносе неиспользованных поездок на май было озвучено довольно поздно. Не учли и изменения графика работы почтовых отделений в период праздничных дней.

«Чтобы осуществить эту операцию, две недели назад было подписано техническое задание с компанией-разработчиком, которая находится в Москве. Заключен контракт. Компания-разработчик по нашему техническому заданию сделала доработку программного обеспечения, предоставила его нам», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

«Валидатор там стоит, но он не работает. Говорят: «Приходите. Как заработает, мы вам продлим», - рассказал пензенец.

В итоге владельцы транспортных карт не смогли ими воспользоваться. Правда, есть льготники, которые настроены оптимистично. Надеются, что в ближайшие дни все наладится.

6 мая отделения будут работать, а значит, люди пойдут вновь пробовать вернуть свои поездки.