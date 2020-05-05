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Общество

У пензенцев не получилось вернуть оставшиеся на картах поездки

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Пензенцы обивали пороги почтовых отделений. Но увы... Перенести неиспользованные поездки с марта и апреля на май у льготников не получилось. Выходной - двери на замке. Владимир Павлович не смог этого сделать и накануне, когда офис на улице Одесской был открыт.

«Четвертого числа пошел на почту в 47-е отделение. Прихожу, а мне говорят: «У нас ничего не готово, мы ничего не можем сделать. Хотите продлевать - платите деньги, 320 рублей». Я развернулся», - сообщил мужчина.

Решение о переносе неиспользованных поездок на май было озвучено довольно поздно. Не учли и изменения графика работы почтовых отделений в период праздничных дней.

«Чтобы осуществить эту операцию, две недели назад было подписано техническое задание с компанией-разработчиком, которая находится в Москве. Заключен контракт. Компания-разработчик по нашему техническому заданию сделала доработку программного обеспечения, предоставила его нам», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

«Валидатор там стоит, но он не работает. Говорят: «Приходите. Как заработает, мы вам продлим», - рассказал пензенец.

В итоге владельцы транспортных карт не смогли ими воспользоваться. Правда, есть льготники, которые настроены оптимистично. Надеются, что в ближайшие дни все наладится.

6 мая отделения будут работать, а значит, люди пойдут вновь пробовать вернуть свои поездки.

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Гость||

Не, а что, нормально же!

penzainform.ru писал(a):

Хотите продлевать - платите деньги, 320 рублей
P/S Порфирий Петрович говорит Раскольникову:

"Нехорошо, батенька... За двадцать копеек старушку убили."

На что Раскольников отвечает:

"Не скажите, Порфирий Петрович, не скажите... Пять старушек - уже рубль."

Гость||

Пенза!У нас всегда всё через ЖЁППУ!!!

Гость||

Чем больше кучкуются пенсионеры,тем больше могут заразиться и умереть. Кому это нужно? Как "ярмарка тщеславия" саженцами.

Пожалейте стариков.

Гость||

Буйлова рук дело, только Буйлов должен ответ держать. Где он? Должность у него пушистая,снять его может только Иван,это ванюша дакую должность под буйлова подогнал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владимир Павлович не смог этого сделать и накануне, когда офис на улице Одесской был открыт.
А почему у Владимира Павловича такая грязная транспортна карта на видео? Что он этой картой вообще делал?

Имя: Гость
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