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Общество

Реконструкция Бакунинского моста в Пензе идет по графику

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Во вторник, 5 мая, в администрации Пензы рассказали, как идет реконструкция Бакунинского моста.

Сейчас специалисты работают одновременно на левом и правом берегах.

«Выполнено устройство третьей и четвертой опор и подпорной стенки на правом берегу. Идет обратная засыпка секций подпорных стен данных опор. На левом осуществляется демонтаж первой опоры существующего моста, устройство буронабивных свай второй опоры», - уточнили в пресс-службе.

Все опоры и подпорные стенки намерены доделать к сентябрю 2020 года, и пока работы идут по графику. В сентябре начнется монтаж пролетных металлоконструкций.

«Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - май-июнь 2021 года», - заключили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

Так же будет как с цирком

Гость||

Дурачёк встхрюкнул

Имя: Гость
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