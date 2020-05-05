Реконструкция Бакунинского моста в Пензе идет по графику

05.05.2020 | 13:19

Во вторник, 5 мая, в администрации Пензы рассказали, как идет реконструкция Бакунинского моста.

Сейчас специалисты работают одновременно на левом и правом берегах.

«Выполнено устройство третьей и четвертой опор и подпорной стенки на правом берегу. Идет обратная засыпка секций подпорных стен данных опор. На левом осуществляется демонтаж первой опоры существующего моста, устройство буронабивных свай второй опоры», - уточнили в пресс-службе.

Все опоры и подпорные стенки намерены доделать к сентябрю 2020 года, и пока работы идут по графику. В сентябре начнется монтаж пролетных металлоконструкций.

«Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - май-июнь 2021 года», - заключили в пресс-службе мэрии.