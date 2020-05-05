Наталья Канцерова поручила провести проверку на станции скорой помощи

05.05.2020 | 18:40

Сотрудники прокуратуры Пензенской области инициировали проверку станции скорой помощи. Решение было принято после смерти одного из фельдшеров от пневмонии и появления слухов о нехватке в учреждении средств индивидуальной защиты.

«В связи с размещением в средствах массовой информации сведений о случаях заболеваемости среди работников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», ненадлежащем оснащении средствами индивидуальной защиты, непринятии мер к обработке машин скорой помощи, по поручению прокурора Пензенской области организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Проведение проверки поручено региональному управлению Роспотребнадзора.

«Ход проверки прокуратурой области взят на контроль», - подчеркнула Светлана Артамонова.

По итогам мероприятий обещано принять «исчерпывающие меры» к устранению нарушений и привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что 5 мая станцию скорой медицинской помощи посетила с проверкой делегация во главе с вице-губернатором Ларисой Рябихиной. Медики рассказали чиновникам, что костюмов и дезсредств хватает.