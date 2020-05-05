На территории школы № 78 высадили более десятка яблонь

05.05.2020 | 20:12

Более десятка яблонь высадили на территории школы № 78 имени генерала Василия Глазунова в рамках всероссийской акции «Сад памяти». Она приурочена к 75-летию Победы над фашистской Германией. Всего в регионах страны появится 27 миллионов новых берез, елей, рябин - по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Важно, чтобы те деревья, которые будут посажены, особенно в этом году, чтобы они все принялись. Это память о великом подвиге нашего народа, наших земляков-пензенцев в годы Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы наша молодежь и все мы помнили об этом великом подвиге и никогда не забывали!» - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Поскольку на территории Сурского края продолжает действовать режим повышенной готовности, акция не была массовой и проводилась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Руководство образовательного учреждения отметило, что благодаря таким мероприятиям территория учебного заведения станет еще более уютной.

«Район молодой, растений недостаточно. И мы будем стараться, чтобы наша школа была самой зеленой в этом районе», - отметил директор средней школы № 78 имени генерала В. А. Глазунова Юрий Каленов.

При посадке плодовых деревьев губернатор посоветовал соблюдать определенные правила, тогда яблони смогут расти в комфортных условиях.

«Сделать хорошее основание, хорошую лунку, чтобы корни могли быть расправлены. И чтобы земля была чернозем», - объяснил он.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно высадить дерево и разместить в социальных сетях фотографию с хештегом #садпамятидома.