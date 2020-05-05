Коронавирус в Пензенской области: среди новых заболевших двое детей

05.05.2020 | 12:14

Во вторник, 5 мая, в оперативном штабе Пензенской области назвали возраст новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Таковых за последние стуки было зарегистрировано 30 (общее число 569).

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, среди этих зараженных двое детей 3 и 13 лет, остальным от 19 лет до 81 года.

В вирусологической лаборатории за сутки обследовали 1 259 человек (итоговое количество - 20 090), провели 1 280 исследований (20 908); в лабораториях лечебной сети - 2 359 (17 701), 2 694 исследования (19 017).

Общее число выздоровевших - 193, умерших - 8.