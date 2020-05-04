В Заречном выросло число горожан с подозрением на коронавирус

04.05.2020 | 10:19

На утро понедельника, 4 мая, в Заречном число случаев коронавирусной инфекции составило 18. Накануне диагноз подтвердился еще у одного горожанина.

Как сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пациента лечат не в областном центре, а в МСЧ-59.

Также врачи медсанчасти оказывают помощь еще 41 заболевшему. Их диагноз не уточняется.

«Из них 23 человека с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - добавил Олег Климанов.

30 апреля таковых было 12.

На данный момент 6 зареченцев побороли коронавирус и были выписаны домой. Один человек, 70-летний пенсионер, скончался. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.