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Общество

В Заречном выросло число горожан с подозрением на коронавирус

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На утро понедельника, 4 мая, в Заречном число случаев коронавирусной инфекции составило 18. Накануне диагноз подтвердился еще у одного горожанина.

Как сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пациента лечат не в областном центре, а в МСЧ-59.

Также врачи медсанчасти оказывают помощь еще 41 заболевшему. Их диагноз не уточняется.

«Из них 23 человека с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - добавил Олег Климанов.

30 апреля таковых было 12.

На данный момент 6 зареченцев побороли коронавирус и были выписаны домой. Один человек, 70-летний пенсионер, скончался. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 vk.com/id389874104
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