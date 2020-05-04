В Заречном выросло число горожан с подозрением на коронавирус

На утро понедельника, 4 мая, в Заречном число случаев коронавирусной инфекции составило 18. Накануне диагноз подтвердился еще у одного горожанина.
Как сообщил глава города Олег Климанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», пациента лечат не в областном центре, а в МСЧ-59.
Также врачи медсанчасти оказывают помощь еще 41 заболевшему. Их диагноз не уточняется.
«Из них 23 человека с первично положительным результатом, подтверждение по которым не получено», - добавил Олег Климанов.
30 апреля таковых было 12.
На данный момент 6 зареченцев побороли коронавирус и были выписаны домой. Один человек, 70-летний пенсионер, скончался. Мужчина страдал хроническими заболеваниями.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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