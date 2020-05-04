В Первомайской прокуратуре ответят на вопросы о нарушении трудовых прав

04.05.2020 | 11:13

В среду, 6 мая, в прокуратуре Первомайского района Пензы начнет работу горячая линия по вопросам нарушения трудовых прав.

Жители областного центра смогут сообщить о невыплате зарплаты, негативных изменениях в условиях труда, принуждении к увольнению по телефонам 32-93-11 и 32-93-50.

Звонки сотрудники примут с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. В пятницу на вопросы ответят с 9:00 до 16:45.

27 апреля горячая линия по вопросам защиты трудовых прав граждан начала действовать в областной прокуратуре. Свою работу она закончит 8 мая.

Жители региона по телефону 8 (8412) 32-90-80 могут сообщить о нарушениях трудовых прав, связанных с введением режима повышенной готовности.

Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 (8 мая - до 17:00), перерыв - с 13:00 до 13:45.