В Пензенской области от коронавируса излечились еще пять человек

04.05.2020 | 08:22

В Пензенской области число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, достигло 175 человек. Об этом вечером в воскресенье, 3 мая, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 5 человек. Итого выздоровевших 175», - написала она.

По последним официальным данным, в Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения новой инфекцией.

Умерли за весь период пандемии 8 человек.

Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший сопутствующий ишемической болезнью сердца. Причиной смерти названа вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.