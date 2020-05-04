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Общество

В Пензенской области от коронавируса излечились еще пять человек

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В Пензенской области число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, достигло 175 человек. Об этом вечером в воскресенье, 3 мая, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 5 человек. Итого выздоровевших 175», - написала она.

По последним официальным данным, в Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения новой инфекцией.

Умерли за весь период пандемии 8 человек.

Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший сопутствующий ишемической болезнью сердца. Причиной смерти названа вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Из 512 выписали 175.а почему же тогда все больницы переполнены?

Гость||

Только вчера поступило 128 с пневмонией!

Какой?

Имя: Гость
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