В Пензенской области от коронавируса излечились еще пять человек

В Пензенской области число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, достигло 175 человек. Об этом вечером в воскресенье, 3 мая, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Выписаны сегодня 5 человек. Итого выздоровевших 175», - написала она.
По последним официальным данным, в Пензенской области зарегистрировано 512 случаев заражения новой инфекцией.
Умерли за весь период пандемии 8 человек.
Так, 3 мая стало известно, что новую инфекцию не перенес 56-летний мужчина, страдавший сопутствующий ишемической болезнью сердца. Причиной смерти названа вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Ранее скончались мужчины 42, 70, 75 и 86 лет и женщины 71, 77 и 50 лет. Все больные страдали от различных сопутствующих заболеваний.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Из 512 выписали 175.а почему же тогда все больницы переполнены?