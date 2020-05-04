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Общество

Стало известно, в каких районах выявили новые случаи коронавируса

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На понедельник, 4 мая, в Пензенской области выявили 539 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возраст взрослых пациентов, у которых за сутки подтвердился диагноз, от 20 до 83 лет.

Среди заразившихся оказался и трехлетний малыш.

Новые пациенты являются жителями Пензы (17 человек), Бессоновского (3), Белинский (2), Башмаковского (2), Каменского (1) районов, а также Кузнецка (1) и Заречного (1).

Как в настоящий момент распределились случаи заболевания коронавирусом в области, можно увидеть на карте.

По данным на 3 мая, в области выздоровели 175 жителей. 8 человек не перенесли новую инфекцию и скончались. Умершим было от 50 до 86 лет, все они страдали сопутствующими заболеваниями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бессоновка и район в лидерах после Пензы.УЖАС!на улицу страшно выходить,в больнице полно больных цыган зараженных,а им закон не указ

Гость||

Бессоновский район пополняется за счет московского психинтерната.много заболевших среди сотрудников,а они в свои семьи еще приносят и по улицам свободно перемещается.изолируют их тогда, когда положительный результат приходит.если там болезнь "ходит",то почему ВСЕ сотрудники свободно перемещаются ВЕЗДЕ?почему не соблюдается режим самоизоляции ?

Гость||

Сосновского....

Гость||

На сайте администрации Кузнецка 2 мая 2020 г. была такая информация:

"В Кузнецке, по данным на 2 мая, подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. "

Кто врёт?

Гость||

Совершенно непонятно приводится статистика. Сколько больных на сегодня? А тут увеличилось на... выписано на.... итог о где, если плюсуете ко всем подтверждённым, а общего количества выписанных нет.

Гость||

А в Пензе в каких районах?

Гость||

Верно! В Кузнецке пишут 11, мэр говорит 12 .так это за все время эпидемии, а некоторые болевшие уже давно дома. Так реально на сегодня сколько больных?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На понедельник, 4 мая, в Пензенской области выявили 539 случаев коронавирусной инфекции.
Они что нарушали режим самоизоляции?

Имя: Гость
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