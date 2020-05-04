Стало известно, в каких районах выявили новые случаи коронавируса

На понедельник, 4 мая, в Пензенской области выявили 539 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возраст взрослых пациентов, у которых за сутки подтвердился диагноз, от 20 до 83 лет.
Среди заразившихся оказался и трехлетний малыш.
Новые пациенты являются жителями Пензы (17 человек), Бессоновского (3), Белинский (2), Башмаковского (2), Каменского (1) районов, а также Кузнецка (1) и Заречного (1).
Как в настоящий момент распределились случаи заболевания коронавирусом в области, можно увидеть на карте.
По данным на 3 мая, в области выздоровели 175 жителей. 8 человек не перенесли новую инфекцию и скончались. Умершим было от 50 до 86 лет, все они страдали сопутствующими заболеваниями.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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