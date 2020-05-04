Стало известно, в каких районах выявили новые случаи коронавируса

04.05.2020 | 14:02

На понедельник, 4 мая, в Пензенской области выявили 539 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, возраст взрослых пациентов, у которых за сутки подтвердился диагноз, от 20 до 83 лет.

Среди заразившихся оказался и трехлетний малыш.

Новые пациенты являются жителями Пензы (17 человек), Бессоновского (3), Белинский (2), Башмаковского (2), Каменского (1) районов, а также Кузнецка (1) и Заречного (1).

Как в настоящий момент распределились случаи заболевания коронавирусом в области, можно увидеть на карте.

По данным на 3 мая, в области выздоровели 175 жителей. 8 человек не перенесли новую инфекцию и скончались. Умершим было от 50 до 86 лет, все они страдали сопутствующими заболеваниями.