Банк «простил» жителю Никольского района долг в 40 000 рублей

04.05.2020 | 13:00

В Никольском районе банк не сумел взыскать с заемщика всю сумму долга по кредитному договору. Речь шла о 52 811 рублях и 69 копейках.

27 декабря 2013 года мужчина оформил кредит на 3,5 года на сумму 56 954 рублей под 39% годовых и обязался вернуть деньги на условиях, установленных банком.

Однако вскоре заемщик перестал вносить положенные платежи и нисколько не переживал о растущем долге.

21 февраля 2020 года банк подал на нерадивого клиента в суд, требуя взыскать с него оставшуюся сумму по кредитному обязательству. Ответчик не согласился с иском, указав на то, что срок давности истек.

«Действующим законодательством предусмотрено, что срок исковой давности по просроченным повременным платежам исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. Истец пропустил трехлетний срок исковой давности по платежам, подлежащим уплате до 21 февраля 2020 года», - пояснили в пресс-службе Никольского районного суда.

В итоге служители Фемиды удовлетворили иск банка и взыскали с заемщика 12 472 рубля 49 копеек - сумму платежей за период после 21 февраля 2017-го.