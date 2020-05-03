В области коронавирус выявлен еще у одного годовалого ребенка

03.05.2020 | 10:06

На воскресенье, 3 мая, в Пензенской области зафиксировано 512 случаев заболевания новой инфекцией. За сутки тесты подтвердились у 31 пациента.

Большинство заразившихся - взрослые в возрасте от 34 лет до 81 года. Также вирус обнаружили у годовалого ребенка и двух подростков 12 и 15 лет.

Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 16, подростков - 7.

К 3 мая из больницы были выписаны 170 человек, сумевших побороть коронавирус. 7 пациентов скончалось.