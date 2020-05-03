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Общество

В области коронавирус выявлен еще у одного годовалого ребенка

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На воскресенье, 3 мая, в Пензенской области зафиксировано 512 случаев заболевания новой инфекцией. За сутки тесты подтвердились у 31 пациента.

Большинство заразившихся - взрослые в возрасте от 34 лет до 81 года. Также вирус обнаружили у годовалого ребенка и двух подростков 12 и 15 лет.

Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 16, подростков - 7.

К 3 мая из больницы были выписаны 170 человек, сумевших побороть коронавирус. 7 пациентов скончалось.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

512 случаев заболевания новой инфекцией
Они не соблюдали режим самоизоляции?

Гость||

10:27, да также как и заразившиеся врачи.

Гость||

Гость писал(a):

10:27, да также как и заразившиеся врачи.
Вся зараза идёт из больниц. Сейчас нельзя вызывать врачей, ложиться в больницы. Именно там можно подхватить не только вирусы, но и другой букет инфекций. Сопли и кашель можно лечить дома, а не в переполненных платах и коридорах, где врач обходит пациентов раз в 10 дней. А лечение для всех одно и тоже, министр Никишин сам признал это.

Гость||

10.35. А откуда у Вас сопли и кашель? Не надо шастать где попало.И врач Вам не нужен будет.Противно читать Ваше нытье и обливание грязью врачей,которые борются за жизни людей..

Гость||

годовалый тоже не соблюдал режим самоизоляции или без маски был?

Гость||

Оставьте в покое ребенка.Это единичные случаи.Начните с себя.Найдите себе занятие..Кто счастлив сам ,другим зла не желает..Будьте здоровы!!

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Имя: Гость
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