В области коронавирус выявлен еще у одного годовалого ребенка

На воскресенье, 3 мая, в Пензенской области зафиксировано 512 случаев заболевания новой инфекцией. За сутки тесты подтвердились у 31 пациента.
Большинство заразившихся - взрослые в возрасте от 34 лет до 81 года. Также вирус обнаружили у годовалого ребенка и двух подростков 12 и 15 лет.
Таким образом, в регионе количество маленьких детей с подтвержденным коронавирусом стало равняться 16, подростков - 7.
К 3 мая из больницы были выписаны 170 человек, сумевших побороть коронавирус. 7 пациентов скончалось.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Они не соблюдали режим самоизоляции?