Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мая 2020|19:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

Специалисты МЧС напомнили жителям Зари об опасности пожаров

Печать

В Пензе Заря не только сияет перед восходом и закатом солнца, но и горит. Микрорайон в Октябрьском районе знаменит своей пожароопасностью. В начале апреля произошло первое крупное возгорание года.

Местность славится наличием десятков гектаров непаханых лугов с сухой по весне травой. И это не единственный пожароопасный фактор.

«Ветреная погода практически сохраняется каждый день. Это особенно усугубляет обстановку с пожарами. Убедительно просим граждан соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения возгорания сообщать по телефону 101 либо 112», - обратилась к жителям старший инспектор отдела УНД и ПР ГУ МЧС по области Алсу Данилина.

Профилактические рейды в этом частном секторе на окраине города проводятся чаще, чем в других районах Пензы, тем более в период особого противопожарного режима.

«Территории жилых домов своевременно очищайте от горючих отходов, сухой травы, мусора. Не выжигайте сухую траву! В пожароопасный период запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы. Не бросайте на землю непотушенные спички, окурки. Не оставляйте на солнце тару с горючими жидкостями. Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами», - напомнили людям по громкоговорителю из машины МЧС.

Пожарные призывают горожан быть особенно бдительными во время майских выходных, ибо веселье может закончиться бедой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Про дома забыли в Заре. Не упали ещё карточные домики?

Гость||

Переселили из центра города-дома рушатся,инфаструктуры нет,транспорта нет,да еще пожары))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте