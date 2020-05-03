Специалисты МЧС напомнили жителям Зари об опасности пожаров

03.05.2020 | 18:20

В Пензе Заря не только сияет перед восходом и закатом солнца, но и горит. Микрорайон в Октябрьском районе знаменит своей пожароопасностью. В начале апреля произошло первое крупное возгорание года.

Местность славится наличием десятков гектаров непаханых лугов с сухой по весне травой. И это не единственный пожароопасный фактор.

«Ветреная погода практически сохраняется каждый день. Это особенно усугубляет обстановку с пожарами. Убедительно просим граждан соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения возгорания сообщать по телефону 101 либо 112», - обратилась к жителям старший инспектор отдела УНД и ПР ГУ МЧС по области Алсу Данилина.

Профилактические рейды в этом частном секторе на окраине города проводятся чаще, чем в других районах Пензы, тем более в период особого противопожарного режима.

«Территории жилых домов своевременно очищайте от горючих отходов, сухой травы, мусора. Не выжигайте сухую траву! В пожароопасный период запрещается разводить костры, сжигать мусор, отходы. Не бросайте на землю непотушенные спички, окурки. Не оставляйте на солнце тару с горючими жидкостями. Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами», - напомнили людям по громкоговорителю из машины МЧС.

Пожарные призывают горожан быть особенно бдительными во время майских выходных, ибо веселье может закончиться бедой.