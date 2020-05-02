Пензенцы смогут по телефону задать вопросы о работе судебных приставов

В четверг, 7 мая, заместитель главного судебного пристава Пензенской области Наталья Платонова проведет прямую линию для жителей области.
«Наталья Вячеславовна ответит на вопросы о деятельности судебных приставов, об исполнении судебных решений и актов иных уполномоченных органов», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
Горячая линия пройдет с 14:00 до 15:00. Обратиться к заместителю руководителя УФССП можно будет по телефону 8 (8412) 90-65-55.
Все вопросы и ответы позже будут размещены на официальном сайте управления.
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