Пензенцы смогут по телефону задать вопросы о работе судебных приставов

02.05.2020 | 15:23

В четверг, 7 мая, заместитель главного судебного пристава Пензенской области Наталья Платонова проведет прямую линию для жителей области.

«Наталья Вячеславовна ответит на вопросы о деятельности судебных приставов, об исполнении судебных решений и актов иных уполномоченных органов», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Горячая линия пройдет с 14:00 до 15:00. Обратиться к заместителю руководителя УФССП можно будет по телефону 8 (8412) 90-65-55.

Все вопросы и ответы позже будут размещены на официальном сайте управления.