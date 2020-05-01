Сетевое издание|18+|Пятница|1 мая 2020|13:43
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Общество

Названы города и районы с новыми случаями коронавируса

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В пятницу, 1 мая, новые заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в 16 районах Пензенской области. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего больных в областном центре - 13. На втором месте - Городищенский район (6), на третьем - Бессоновский и Каменский (по 4).

По 2 инфицированных выявлено в Заречном, Шемышейском, Белинском и Пензенском районах.

По 1 пациенту проживают в Лопатинском, Лунинском, Земетчинском, Малосердобинском, Вадинском, Тамалинском и Спасском районах.

С общей эпидемиологической ситуацией можно ознакомиться на карте.

«Чистым» от коронавируса по-прежнему остается лишь один район Пензенской области - Неверкинский.

Всего на 1 мая в регионе зарегистрировано 448 случаев заболевания. 7 человек умерли, 132 пациента выписались из лечебного учреждения выздоровевшими.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 1 pixabay.com
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