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Общество

Мэр Кузнецка рассказал о горожанах с коронавирусом, болеющих в Москве

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В Кузнецке количество зараженных COVID-19 достигло 10 человек. Однако есть и другие граждане с местной пропиской, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Златогорский.

«Есть и другие заболевшие, в частности, например, кузнечане по официальной регистрации, но они заболели и болеют в Москве. Они идут к нам в копилку, с одной стороны, а с другой стороны - не наши по факту заболевания», - говорится в обращении мэра к горожанам, опубликованном на его официальной странице во «ВКонтакте».

В то же время в других районах Пензенской области зарегистрированы заболевшие, имеющие отношение к Кузнецку: они там работают или приезжают к родственникам.

«Поэтому картина достаточно многоплановая и сложная, выявить контактных лиц непросто», - констатировал глава администрации.

Всего за время пандемии в Кузнецке на COVID-19 было обследовано более 1 700 человек.

«Скорее всего, 10 - это далеко не все. Скорее всего, есть еще инфицированные (у которых болезнь протекает. - Прим. ред.) в легкой форме, бессимптомно. Наверняка есть еще такие факты. Мы по этому направлению работаем, но будьте тоже настороже», - попросил Златогорский кузнечан.

Он также отметил, что последние случаи заражения произошли в ближнем окружении - от родственников, близких знакомых.

«Настойчиво рекомендую круг общения максимально ограничить, а все контакты осуществлять в режиме соблюдения мер санитарной безопасности. Можем нарваться неожиданно», - резюмировал Златогорский.

По данным на среду, 29 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 364 заболевших. Среди них 17 несовершеннолетних: 15 детей от 1 месяца до 9 лет и двое 15-летних подростков.

Пять человек находятся в отделениях интенсивной терапии, трое - на ИВЛ.

116 человек выздоровели, 7 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — кадр Кузнецкого телевидения
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