В Пензе обработали торговые площади агропромышленной корпорации

29.04.2020 | 09:12

В период пандемии коронавируса проведена дезинфекция торговых площадей Пензенской областной агропромышленной корпорации с использованием средств вирулицидного действия.

Специальным хлоросодержащим раствором обработали торговый зал, мясную и молочную эстакады, подсобные и складские помещения, особое внимание уделили дезинфекции входных групп.

В рамках борьбы с распространением новой инфекции необходимые меры предосторожности соблюдают предприниматели: работают в защитных масках и перчатках, несколько раз в день обрабатываются поверхности торгового зала.

Пензенская областная агропромышленная корпорация продолжает осуществлять деятельность в штатном режиме и реализует для населения товары первой необходимости и продукты питания.