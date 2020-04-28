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Общество

В Неверкинском районе чиновник скрыл свой бизнес и утратил доверие

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Проверка, которая была проведена прокуратурой Неверкинского района, выявила нарушения, допущенные руководителем районного центра занятости населения.

В феврале 2019 года мужчина подал документы в качестве кандидата на эту должность. При этом он представил недостоверные сведения в справке о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Претендент не указал свое 100-процентное участие в уставном капитале частной охранной организации «Меркурий», которую он создал и зарегистрировал в ноябре 2018 года.

«Прокурор внес министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области представление, в котором поставил вопрос о расторжении трудового договора с чиновником. В итоге директор центра занятости населения Неверкинского района уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

вот бы найти чей бордюрный заводик....

Гость||

И чьи автомойки?!

Имя: Гость
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