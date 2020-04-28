Лариса Офицерова будет давать советы в программе «Служба 11»

28.04.2020 | 19:12

Житейский позитив. Под таким девизом известная телеведущая Лариса Офицерова будет давать советы в специальной рубрике программы «Служба 11». Хотя в первую очередь журналистка-оптимистка рекомендует телезрителям позаботиться об элементарных мерах безопасности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Лучший пример, конечно же, свой.

«У нас очень многие люди, особенно старшего возраста, ведут себя так, будто их Чумак с Кашпировским заговорили от коронавируса еще в 1989 году. Они настолько беспечны, что меня это просто поражает. Поэтому, дорогие, пожалуйста, вышли из дома, если вам куда-то срочно надо, - то только так (в маске и перчатках. - Прим. ред)», - призвала телеведущая.

Лариса Офицерова расскажет, как правильно убрать квартиру, организовать хранение вещей, не надорваться на даче, сэкономить на электроэнергии и врачах и даже как развестись с противным супругом в период самоизоляции. Такого в программе «Служба 11» еще не было.

«Все мои телепроекты имеют четко определенную идею. Сейчас это наведение порядка - то, что просят граждане, которые обращаются в «Службу 11», - отметила Лариса Офицерова.

Напоминаем, программа «Служба 11» выходит по будням в 18:30.