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Общество

Лариса Офицерова будет давать советы в программе «Служба 11»

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Житейский позитив. Под таким девизом известная телеведущая Лариса Офицерова будет давать советы в специальной рубрике программы «Служба 11». Хотя в первую очередь журналистка-оптимистка рекомендует телезрителям позаботиться об элементарных мерах безопасности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Лучший пример, конечно же, свой.

«У нас очень многие люди, особенно старшего возраста, ведут себя так, будто их Чумак с Кашпировским заговорили от коронавируса еще в 1989 году. Они настолько беспечны, что меня это просто поражает. Поэтому, дорогие, пожалуйста, вышли из дома, если вам куда-то срочно надо, - то только так (в маске и перчатках. - Прим. ред)», - призвала телеведущая.

Лариса Офицерова расскажет, как правильно убрать квартиру, организовать хранение вещей, не надорваться на даче, сэкономить на электроэнергии и врачах и даже как развестись с противным супругом в период самоизоляции. Такого в программе «Служба 11» еще не было.

«Все мои телепроекты имеют четко определенную идею. Сейчас это наведение порядка - то, что просят граждане, которые обращаются в «Службу 11», - отметила Лариса Офицерова.

Напоминаем, программа «Служба 11» выходит по будням в 18:30.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что,совсем всё плохо ? Деньжат нехватает ?

Гость||

Совет: Жрать надо меньше и ...опа не будет расти...

Гость||

Зачем нам это ?

Гость||

как развестись с противным супругом в период самоизоляции

Она это откуда знает ? Сама разведена ?

Гость||

ооо..главхабалка и могучая жопа 11го..учить жизни будет)

Гость||

Скажите ей что это не интересно вообще .

Гость||

на 11 ни одной путной передачи нет .чего только клуб фигаро стоит. никогда не смотрю передачи пензенского тв.но это сугубо моё личное мнение.

Гость||

Всегда с удовольствием смотрели службу 11. Но теперь из за этой хабалки уже не хочется. Какой-то необъяснимый негатив к этой бабе без комплексов. Смех что ли её идиотский бесит,и вот эта вся её оляпистость базарная.

Гость||

Кто 11 канал то смотрит ) скажите ей, чтобы самоизолировалась

Гость||

Могучая жопа и главхабалка сильно с начало в тик ток. Если лайки будут то на 11 канал.

Гость||

Что-бы давать советы, надо самой знать!

Гость||

И так тошно и тут ЭТО

Гость||

торговка бы из неё хорошая может быть бы и вышла а телеведущая никакая. и она будет учить нас жить?а сама то умеет ли ?

Гость||

Каждой бочке затычка.

Гость||

да и хер с ней

Имя: Гость
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