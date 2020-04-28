Коронавирус в Пензенской области: среди новых заболевших двое детей

28.04.2020 | 11:35

Во вторник, 28 апреля, в оперативном штабе Пензенской области подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом и назвали возраст новых пациентов.

Среди тех, чьи тесты на заражение новой инфекцией оказались положительными, - двое детей в возрасте 1 года и 7 лет. Остальным больным от 21 до 81 года.

Таким образом, в регионе к 28 апреля опасную болезнь выявляли у 12 малышей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и у двух 15-летних подростков.

«В вирусологической лаборатории обследовано 16 728 человек (17 494 исследования), в лабораториях лечебной сети - 11 413 человек (12 213 исследований)», - уточнили в оперштабе.

Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии 76 пациентов выписали здоровыми, семь человек умерли.