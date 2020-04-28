Сетевое издание|18+|Вторник|28 апр 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

Коронавирус в Пензенской области: среди новых заболевших двое детей

Печать

Во вторник, 28 апреля, в оперативном штабе Пензенской области подтвердили 39 случаев заболевания коронавирусом и назвали возраст новых пациентов.

Среди тех, чьи тесты на заражение новой инфекцией оказались положительными, - двое детей в возрасте 1 года и 7 лет. Остальным больным от 21 до 81 года.

Таким образом, в регионе к 28 апреля опасную болезнь выявляли у 12 малышей в возрасте от 1 месяца до 9 лет и у двух 15-летних подростков.

«В вирусологической лаборатории обследовано 16 728 человек (17 494 исследования), в лабораториях лечебной сети - 11 413 человек (12 213 исследований)», - уточнили в оперштабе.

Общее количество зараженных теперь составляет 322. За все время пандемии 76 пациентов выписали здоровыми, семь человек умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Нам это не интересно больше .

Гость||

вот умеете вы заголовки писать! главное детей выделить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее количество зараженных теперь составляет 322.
Не зараженных, а заразившихся. Если использовать зараженных, то значит, что они до сих пор болеют.

Гость||

Пишите подробнее о очагах инфекции. Где наибольшее количество выявленных и причины распространения, а не голые цыфры. Не видно о работе по сбору сведений об эпид.окруженти.

Гость||

Всех везут в больницы с подозрением на короновирус, а там если есть один больной то будут все. На всю область 322 человека это пандемия.

Гость||

Напишите сколько умирает в день от других заболеваний.

чтобы было с чем сравнивать.

Особенно инетерсна онкология.

Гость||

Пишите о работах по дезинфекции в области в общественных местах. Их проводят? Может отсюда и растущая на глазах заболеваемость населения. Люди не видят работ проводимых в области

Гость||

Знакомых отвезли в больницу с температурой, Анализы отрицательные, а выпишут уже с короной. В палате 10 чел, не известно что они там подхватят

Гость||

может от того что с москвы много приехали

Гость||

Ну наконец то вы прозреваете .

Гость||

Откуда в районах короновирус? Любимые дети привезли ,ну так пускай отвечают?,где наказание от 2 до 7 лет?они что не подозревали что больны?,пускай накажут рублем.Пусть оплачивают лечение своих пап и мам.И почему их кладут в муниципальные больницы.Люди с онкологией не могут сделать операцию,т.к.все отменили из за короны.Больше болезней нет.И они ещё возмущаться,недовольны,что много людей в палатах.Как заразились так и лечились бы

Гость||

Совсем из ума выжили, а если сами в магазине подхватить, лечи ься тоже за свои кровные будете. Откуда столько злости?

Гость||

Заразиться можно где угодно, а не только от приехавших к родителям детей! Не нужно искать виновных, а нужно делать всё возможное, чтобы избежать дальнейшего распространения. Все граждане отчисляют процент со своих доходов на здравоохранение, поэтому право на получение бесплатной медицинской помощи есть у всех, независимо от того кто их заразил!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте