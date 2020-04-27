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Общество

«Т Плюс» призывает пензенцев быть внимательными в дни испытаний сетей

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Компания «Т Плюс» напоминает пензенцам о необходимости соблюдения мер безопасности в дни испытаний тепловых сетей на максимальную температуру. Они пройдут во вторник и среду, 28 и 29 апреля.

Горожанам не следует находиться вблизи теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами, не рекомендуется оставлять автомобильный транспорт и прочее имущество возле теплотрасс и на тепловых камерах.

С целью предотвращения ожогов из-за возможных повреждений внутридомовых систем отопления в период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления, а также необходимо особо контролировать, чтобы к ним не подходили дети.

По всем возникающим вопросам, связанным со внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ.

В случае возникновения аварийной ситуации на сетях необходимо незамедлительно сообщить в единую диспетчерскую службу города по телефонам 05, 63-10-05 или в диспетчерскую тепловых сетей по номерам 20-98-79, 20-98-80.

Температурные испытания проводятся один раз в пять лет для проверки способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки от температурных деформаций. Это одно из обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону.

«Т Плюс» приносит извинения за доставленные неудобства. Расход тепловой энергии свыше температурного графика, связанный с проведением испытаний, не будет предъявляться для оплаты жителям.

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