Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

При ремонте квартир в Спутнике можно сэкономить силы и средства

Печать

Ремонт - неотъемлемая часть переезда в новую квартиру. Известна поговорка, что его нельзя закончить, а можно лишь остановить. В каждый квадратный метр жильцы вкладывают много сил и средств. Можно ли их сэкономить?

Для ответа на этот вопрос холдинг «Термодом» разобрал пример ремонта в квартирах в Городе Спутнике. Большинство из них сдается с черновой отделкой. По словам специалистов, она отличается высоким качеством. То есть вся самая грязная работа за новоселов уже сделана: стены оштукатурены, а полы залиты полусухой цементной стяжкой. Жильцам остается грунтовка, шпаклевка, а затем и отделка. Полы и вовсе можно просто подмести и приступить к укладке ламината или линолеума.

Еще один очевидный плюс - электрическая разводка. Все розетки и выключатели к моменту сдачи квартиры в Спутнике подключены, проведены и все необходимые коммуникации. А это важная часть, которая обычно входит в этап подготовки к ремонту. Как и замена входной двери. В квартирах микрорайона сегодня их ставят металлические, не временные. Иными словами, их не нужно менять.

И еще один плюс к экономии и минус к усилиям - окна. В квартирах Спутника уже установлены качественные пластиковые профили и как минимум двухкамерные стеклопакеты на окнах и лоджиях.

Холдинг «Термодом» советует покупателям на личном опыте убедиться, что ремонт не так страшен, если речь идет о квартире, сделанной для новоселов с душой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте