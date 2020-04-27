При ремонте квартир в Спутнике можно сэкономить силы и средства

27.04.2020 | 17:44

Ремонт - неотъемлемая часть переезда в новую квартиру. Известна поговорка, что его нельзя закончить, а можно лишь остановить. В каждый квадратный метр жильцы вкладывают много сил и средств. Можно ли их сэкономить?

Для ответа на этот вопрос холдинг «Термодом» разобрал пример ремонта в квартирах в Городе Спутнике. Большинство из них сдается с черновой отделкой. По словам специалистов, она отличается высоким качеством. То есть вся самая грязная работа за новоселов уже сделана: стены оштукатурены, а полы залиты полусухой цементной стяжкой. Жильцам остается грунтовка, шпаклевка, а затем и отделка. Полы и вовсе можно просто подмести и приступить к укладке ламината или линолеума.

Еще один очевидный плюс - электрическая разводка. Все розетки и выключатели к моменту сдачи квартиры в Спутнике подключены, проведены и все необходимые коммуникации. А это важная часть, которая обычно входит в этап подготовки к ремонту. Как и замена входной двери. В квартирах микрорайона сегодня их ставят металлические, не временные. Иными словами, их не нужно менять.

И еще один плюс к экономии и минус к усилиям - окна. В квартирах Спутника уже установлены качественные пластиковые профили и как минимум двухкамерные стеклопакеты на окнах и лоджиях.

Холдинг «Термодом» советует покупателям на личном опыте убедиться, что ремонт не так страшен, если речь идет о квартире, сделанной для новоселов с душой.