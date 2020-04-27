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Общество

Оперштаб сообщил о новых жителях региона, поборовших коронавирус

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В понедельник, 27 апреля, в Пензенской области увеличилось количество жителей, благополучно перенесших новую инфекцию и выписанных домой.

«Сегодня выписали 18 пациентов», - сообщили в региональном оперативном штабе.

На 27 апреля число выздоровевших пациентов составило 76. Накануне врачи констатировали полное выздоровление у 10 человек: 8 взрослых и двух малышей до года. 25-го числа в региональном оперативном штабе заявили о том, что 24 человека излечились от коронавируса и отправлены домой. Среди них был двухлетний ребенок и 92-летний пенсионер.

В настоящий момент в регионе зафиксировано 283 случая COVID-19. За сутки прибавилось 22 новых пациента. Это люди от 18 лет до 81 года. Кроме того, коронавирус подтвердили у 15-летнего подростка и 5-летнего ребенка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С выздоровлением!

Гость||

Хорошо!Всем здоровья и будем добрее друг к другу! А то уж слишком злые мы стали,хуже собак.

Гость||

Отлично! Здоровья! Медикам благодарность,трудяги.

Имя: Гость
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