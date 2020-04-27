Оперштаб сообщил о новых жителях региона, поборовших коронавирус

В понедельник, 27 апреля, в Пензенской области увеличилось количество жителей, благополучно перенесших новую инфекцию и выписанных домой.
«Сегодня выписали 18 пациентов», - сообщили в региональном оперативном штабе.
На 27 апреля число выздоровевших пациентов составило 76. Накануне врачи констатировали полное выздоровление у 10 человек: 8 взрослых и двух малышей до года. 25-го числа в региональном оперативном штабе заявили о том, что 24 человека излечились от коронавируса и отправлены домой. Среди них был двухлетний ребенок и 92-летний пенсионер.
В настоящий момент в регионе зафиксировано 283 случая COVID-19. За сутки прибавилось 22 новых пациента. Это люди от 18 лет до 81 года. Кроме того, коронавирус подтвердили у 15-летнего подростка и 5-летнего ребенка.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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С выздоровлением!