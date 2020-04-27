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Общество

На 27 апреля в Пензенской области зарегистрировано 283 случая COVID-19

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«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Именно вернувшиеся из крупных городов пензенцы вызывают наибольшее опасение у представителей регионального минздрава. О ситуации в онлайн-режиме во время планерки областного правительства докладывал Александр Никишин.

На 27 апреля зарегистрировано 283 случая заражения. В числе 22 новых пациентов с коронавирусом 5-летний ребенок и 15-летний. Остальные в возрасте от 18 лет до 81 года.

«Проведено около 29 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Лаборатории в полном объеме оснащены необходимым набором тест-систем для обеспечения их непрерывной работы. На коронавирусную инфекцию обследуются граждане, прибывшие из-за рубежа, граждане, контактные с заболевшими, и все пациенты с признаками ОРВИ», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В Роспотребнадзоре говорят, что полученные положительные анализы в столицу, как раньше, на подтверждение не отправляют - проверяют сами на базе лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

«Некоторые жалуются на задержку результатов анализа. Сейчас эта ситуация улучшится в связи с тем, что лаборатории работают на полную мощность. Они оснащаются дополнительным оборудованием для проведения большего количества исследований», - отметила Вера Быкова.

Пик заболевания, по мнению специалистов, не пройден. В ближайшее время в больницах, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, ждут поступления препаратов.

«На данный момент у нас существует двухнедельный запас», - рассказал Александр Никишин.

В реанимации с диагнозом «коронавирус» на утро понедельника, 27 апреля, было 8 пациентов, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С внебольничной пневмонией под наблюдением медиков находятся 655 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На 27 апреля зарегистрировано окончание отопительного сезона в квартирах Заречного а завтра Кузнецка. Тем временем глава администрации города Пензы не комментирует ситуацию.

Гость||

Достали со своим отоплением-откройте все окна. 30 апреля сказали же отключат.

Гость||

Откуда же столько людей с внебольничной пневмонией, откуда она взялась,из-за коронавируса?

Гость||

У них окна заколочены, не открываются.

Гость||

Гость писал(a):

Достали со своим отоплением-откройте все окна. 30 апреля сказали же отключат.
А счет за уже ненужное отопление вы оплатите? Мэр Лузгин сохраняет молчание. Он ничего не заявил. Именно глава администрации своим постановлением заканчивает отопительный период. Это персональная ответственность.

Гость||

Гость писал(a):

. 30 апреля сказали же отключат.
Мне это обойдется в 500 рублей, ЗАЧЕМ?

Гость||

Гость писал(a):

У них окна заколочены, не открываются.
В Заречном уже сегодня 27 апреля отключили отопление в квартирах. В Кузнецке завтра. Отопительный сезон де-факто окончен. За что платить?

Гость||

Бэ-бэ, короновирус, цифровые пропуска, карантикулы, 3 сентября-окончание второй мировой, не дадим переписывать историю, вонючие акции, дед на палочке, надо всем объедениться. Она утонула.

Гость||

Гость писал(a):

ЗАЧЕМ?
Вопрос к Лузгину.

Гость||

Кто в доле за отопление в жару?

Гость||

Показывайте больше статистику выздоровевших...люди устали слышать плохие новости, пора губернатору выпускать по этапно людей на работу с самоизоляции...горожане сидят без денег и без еды с семьями и детьми...есть не полные семьи ,как им выживать в г.Пенза...чем кормить детей...жители города еле выживают, тогда когда депутаты показывают свои миллионные заработки в год...ужас...ничего хорошего депутаты г.Пенза не сделали для людей в принятии законов в дни коронавируса...физ.лица открывшие И.П...сегодня страдают ....а депутаты жируют....это плохо...

Гость||

А почему у губернатора другая статистика?Он говорит,что у нас тысячи заражённых.Он что,дурачок?

Имя: Гость
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