На 27 апреля в Пензенской области зарегистрировано 283 случая COVID-19

27.04.2020 | 18:00

«До последнего времени у нас оставалось Неверкино и Башмаково, где не было официально зарегистрированных. Но у нас 123 анализа сейчас на подтверждении. Тем более мы с вами понимаем, что количество прибывающих из Москвы вырастает», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Именно вернувшиеся из крупных городов пензенцы вызывают наибольшее опасение у представителей регионального минздрава. О ситуации в онлайн-режиме во время планерки областного правительства докладывал Александр Никишин.

На 27 апреля зарегистрировано 283 случая заражения. В числе 22 новых пациентов с коронавирусом 5-летний ребенок и 15-летний. Остальные в возрасте от 18 лет до 81 года.

«Проведено около 29 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Лаборатории в полном объеме оснащены необходимым набором тест-систем для обеспечения их непрерывной работы. На коронавирусную инфекцию обследуются граждане, прибывшие из-за рубежа, граждане, контактные с заболевшими, и все пациенты с признаками ОРВИ», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В Роспотребнадзоре говорят, что полученные положительные анализы в столицу, как раньше, на подтверждение не отправляют - проверяют сами на базе лаборатории центра гигиены и эпидемиологии.

«Некоторые жалуются на задержку результатов анализа. Сейчас эта ситуация улучшится в связи с тем, что лаборатории работают на полную мощность. Они оснащаются дополнительным оборудованием для проведения большего количества исследований», - отметила Вера Быкова.

Пик заболевания, по мнению специалистов, не пройден. В ближайшее время в больницах, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, ждут поступления препаратов.

«На данный момент у нас существует двухнедельный запас», - рассказал Александр Никишин.

В реанимации с диагнозом «коронавирус» на утро понедельника, 27 апреля, было 8 пациентов, двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С внебольничной пневмонией под наблюдением медиков находятся 655 человек.