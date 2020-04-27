Медсанчасть в Заречном получит 60 млн руб. на борьбу с коронавирусом

27.04.2020 | 08:54

Медико-санитарная часть № 59 г. Заречного получит от Федерального медико-биологического агентства 60 млн руб. на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

«4 миллиона рублей будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим непосредственно с больными COVID-19. Большую же часть полученных средств - 56 миллионов рублей - предполагается использовать для оснащения стационара, в котором проходят лечение больные коронавирусной инфекцией или пациенты с подозрением на COVID-19», - сообщил начальник МСЧ-59 Андрей Капустин. Его слова приводит портал «Город Z».

Для медучреждения планируют приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, увлажнители кислорода, мониторы пациента, реанимационные кровати, насосы для дозируемого введения лекарственных препаратов, электрические аспираторы и другое необходимое оборудование.

Конкурсную документацию для проведения закупок уже разрабатывают.

По данным на субботу, 25 апреля, в Заречном было подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жителей закрытого города лечат как в МСЧ-59, так и в больницах Пензы.