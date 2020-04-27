Сетевое издание|18+|Понедельник|27 апр 2020|10:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |

Общество

Медсанчасть в Заречном получит 60 млн руб. на борьбу с коронавирусом

Печать

Медико-санитарная часть № 59 г. Заречного получит от Федерального медико-биологического агентства 60 млн руб. на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

«4 миллиона рублей будут направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, работающим непосредственно с больными COVID-19. Большую же часть полученных средств - 56 миллионов рублей - предполагается использовать для оснащения стационара, в котором проходят лечение больные коронавирусной инфекцией или пациенты с подозрением на COVID-19», - сообщил начальник МСЧ-59 Андрей Капустин. Его слова приводит портал «Город Z».

Для медучреждения планируют приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, увлажнители кислорода, мониторы пациента, реанимационные кровати, насосы для дозируемого введения лекарственных препаратов, электрические аспираторы и другое необходимое оборудование.

Конкурсную документацию для проведения закупок уже разрабатывают.

По данным на субботу, 25 апреля, в Заречном было подтверждено 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Жителей закрытого города лечат как в МСЧ-59, так и в больницах Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Не много ли им денег выделили? Лучше бы мне отдали 60 мл.Уж я бы распорядился!

Гость||

27.04.2020 09:26|

Не много ли им денег выделили?

Кириенко спонсирует его городок. Только Пенза страдает от такого соседства.

Гость||

Вот и причины "вируса" вскрываются.

Попилить бабло, причем народу фИГ, а чиновники с новыми домами на проклятом западе!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте