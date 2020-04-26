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Общество

В Заречном еще у трех горожан подтвердился коронавирус

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В Заречном возросло количество заразившихся новой инфекцией. К субботе, 25 апреля, число случаев COVID-19 в городе составило 11.

Данные разместил на своей странице в социальной сети Instagram глава Заречного Олег Климанов.

«У трех человек подтвердился диагноз COVID-19. Один заболевший проходит лечение в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Двое в МСЧ-59», - написал он.

Глава города добавил, что сейчас под наблюдением медиков находится 50 зареченцев. 20 человек получают лечение в МСЧ-59. Олег Климанов не уточнил диагноз этих пациентов и подозревают ли у них коронавирус.

На 13:00 25 апреля количество случаев заражения опасным вирусом в регионе достигло 255. 48 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, 6 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 www.instagram.com/oleg_klimanov
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Гость||

Развод для лохов, старух тоскуют из угла в угол и бабло гребут лопатой.

Гость||

Где сварщик?! Почему молчит?!

Гость||

Срочно заварить ворота! Организовать мчс, с мобильной сваркой!

Гость||

Сварной молодец, всегда на пульсе, надо поддержать сварщика, он заваривает ворота, а их постоянно разваривают и убегают из зарика.

Гость||

Странно. Всего 11 человек, один из них в КИМе. Осталось в Заречном 10, а лечение получают 20...

Имя: Гость
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