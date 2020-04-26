В Заречном еще у трех горожан подтвердился коронавирус

26.04.2020 | 10:25

В Заречном возросло количество заразившихся новой инфекцией. К субботе, 25 апреля, число случаев COVID-19 в городе составило 11.

Данные разместил на своей странице в социальной сети Instagram глава Заречного Олег Климанов.

«У трех человек подтвердился диагноз COVID-19. Один заболевший проходит лечение в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Двое в МСЧ-59», - написал он.

Глава города добавил, что сейчас под наблюдением медиков находится 50 зареченцев. 20 человек получают лечение в МСЧ-59. Олег Климанов не уточнил диагноз этих пациентов и подозревают ли у них коронавирус.

На 13:00 25 апреля количество случаев заражения опасным вирусом в регионе достигло 255. 48 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, 6 скончались.