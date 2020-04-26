Горячая линия в министерстве труда региона будет работать до 21:00

26.04.2020 | 13:04

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области продлили время работы специалистов, отвечающих на звонки. Об этом стало известно в субботу, 25 апреля.

Ранее горячая линия работала по будням с 9:00 до 18:00. Теперь граждане могут звонить до 21:00.

По телефону горячей линии регионального минтруда сообщат о мерах соцподдержки, которую окажут жителям области, пострадавшим из-за введения режима повышенной готовности.

Специалисты разъяснят, как сделать и продлить справки и документы, предоставляющие право на льготы, как зарегистрироваться в центре занятости, оформить пособие по безработице, кому положены новые выплаты в размере 3 000 рублей на каждого ребенка в семье, а также проконсультируют по выдаче продуктовых наборов.

Телефон горячей линии 8 (800)-201-60-86.