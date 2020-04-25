Пензенцу ответили, можно ли поехать на электричке за город

25.04.2020 | 11:57

«Оштрафуют ли меня, если я завтра поеду в электричке в поселок, расположенный в 70 километрах от Пензы, по личным нуждам?» - такой вопрос поступил губернатору Ивану Белозерцеву во время прямой линии, которую он провел в субботу, 25 апреля.

Глава региона напомнил, что все граждане в возрасте 65+, а также страдающие рядом хронических заболеваний, должны строго соблюдать режим самоизоляции.

«Если встала острая необходимость посетить поселок и вы понимаете меру ответственности, то можно поехать. Но я убедительно прошу вас следовать всем нормам безопасности - быть в маске и соблюдать социальную дистанцию», - ответил губернатор на вопрос пензенца.