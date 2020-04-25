Летний отдых детей в лагерях зависит от развития ситуации с вирусом

Во время прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в субботу, 25 апреля, ему задали вопрос о том, будут ли работать летние оздоровительные лагеря, в том числе пришкольные.
«Это будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация, тем не менее я вчера провел видеоконференцию с министерством образования Пензенской области. И ранее я поставил задачу главам муниципальных образований подготовить лагеря к приему детей», - пояснил глава региона.
Он пообещал: если ситуация стабилизируется, то детские лагеря, в том числе и пришкольные, будут работать.
Ранее сообщалось, что подготовка к летней оздоровительной кампании уже началась. Загородные детские лагеря должны быть готовы к приему детей к 1 июня. Однако в Пензе решение о проведении смен и сроках заездов в детские загородные оздоровительные лагеря будет принято позднее. Также переносится на более поздние сроки выдача путевок.
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Да, хотелось бы, чтобы дети поехали хотя бы в лагерь, а то так и просидят всё лето по домам! В другие регионы или за границу отдыхать поехать проблематично будет в этом году.