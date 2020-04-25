Губернатор призвал пензенцев к благоразумию во время праздников

25.04.2020 | 11:12

В субботу, 25 апреля, губернатор Иван Белозерцев провел прямую линию с жителями области. Ее темой стала социальная защита населения в период противостояния распространению коронавируса.

Глава региона констатировал, что с каждый днем в учреждения здравоохранения поступает все больше заболевших, и не только из областного центра, но и из других населенных пунктов Пензенской области. Возраст заболевших разный - от младенцев до престарелых людей.

«Меня тревожит приближение майских праздников. На улице хорошая погода. Понятно, что хочется выйти на улицу, подышать свежим воздухом в парке и сквере в надежде на русский авось: мол, пронесет. Но не пронесло многих - тех, кто сегодня оказался на больничной койке, кто находится на аппарате ИВЛ. Поэтому я вновь прошу вас соблюдать режим самоизоляции, как бы трудно это ни было, особенно в майские праздники. Будьте благоразумны!» - призвал Иван Белозерцев жителей области.