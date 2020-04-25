Общество

Губернатор призвал пензенцев к благоразумию во время праздников

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В субботу, 25 апреля, губернатор Иван Белозерцев провел прямую линию с жителями области. Ее темой стала социальная защита населения в период противостояния распространению коронавируса.

Глава региона констатировал, что с каждый днем в учреждения здравоохранения поступает все больше заболевших, и не только из областного центра, но и из других населенных пунктов Пензенской области. Возраст заболевших разный - от младенцев до престарелых людей.

«Меня тревожит приближение майских праздников. На улице хорошая погода. Понятно, что хочется выйти на улицу, подышать свежим воздухом в парке и сквере в надежде на русский авось: мол, пронесет. Но не пронесло многих - тех, кто сегодня оказался на больничной койке, кто находится на аппарате ИВЛ. Поэтому я вновь прошу вас соблюдать режим самоизоляции, как бы трудно это ни было, особенно в майские праздники. Будьте благоразумны!» - призвал Иван Белозерцев жителей области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Обалдеть, ни одного комментария )

Гость||

Что за космонавты на фоне?

Гость||

Как соблюдать режим самоизоляции, если в квартире страшная жара, до батарей не дотронешься, счета огромные за отопление. Отключайте уже это отопление, сколько уже можно людей мучить да и деньги еще за это требовать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

прошу вас соблюдать режим самоизоляции, как бы трудно это ни было,
и не слова о поддержки части населения которая самоизолировалась за свой счет по просьбе губернатора а деньги уже кончилось а кушать хочется но губер или не знает или не догадывается об этом.

Хоть бы с казал типа денег нет но вы там держитесь.

Гость||

Гость писал(a):

жара, до батарей не дотронешься
болезненный спустись в подвал и отключи в своем доме отопление.

Гость||

В квартире жара 30 градусов, всё открыто на сквозняк. Потом будем удивляться чего это мы все простудились? Зато за отопление 2 с лишним тысячи за двухкомнатную квартиру. Вот уж счастье дома сидеть. Готовы ещё месяц в таких условиях просидеть.

Гость||

Не ходите на улицу,там печенеги и половцы.

Гость||

Помнишь ,как вождь вглядывался в кепке в глаза священника?

Гость||

Иван, давай одноразовый пропуск, как во многих регионах, кого я на даче заражу?

Гость||

Вот интересно,а где он подстригся?

Гость||

Если Иван был в космосе почему скрывает от СМИ?

Гость||

У него реально не хватает!

Гость||

...спустись в подвал и отключи в своем доме отопление...Они в СВОИХ домах могут легко отключить отопление!Про МКД не пишите ерунду.Если даже самовольно отключить в подвале,платить за отопление будешь все равно.

Гость||

Гость писал(a):

Если Иван был в космосе почему скрывает от СМИ?
А сзади фото не про это?

Гость||

Кто умнее: чиновники в Санкт-Петербурге или здесь? Читайте новость в федеральном СМИ от 24.04.20, которую здешний модератор удаляет постоянно с раннего утра.

Садовые работы благотворно влияют на здоровье, поэтому запрещать петербуржцам поездки на дачу власти не будут, сообщил на телеканале "Санкт-Петербург" вице-губернатор региона Владимир Кириллов.

"Я бы сказал следующим образом: если человек находится на воздухе, своем садовом участке и занимается огородом, посадкой овощей, то, наоборот, это благотворно влияет на его здоровье. Поэтому я считаю, что выезжать на садоводства надо", - заявил он. Вице-губернатор признался, что сам работает удаленно, с дачи, где самоизолировался.По его данным, летом на дачи уезжает почти половина петербуржцев. Поскольку выезжать в другие регионы и за границу люди не могут, садоводства остаются местом, "где люди будут себя чувствовать в какой-то степени комфортно", сказал он.Поездка на дачу не будет считаться нарушением режима самоизоляции, если на руках у гражданина будет книжка садовода, сказал чиновник и добавил, что запрета на проезд между Петербургом и Ленобластью нет.

"Пока никаких ограничений на перемещение в садоводства нет. Более того, губернатор принял решение с 28 апреля открыть (определенное) количество электричек, которыми могли бы воспользоваться садоводы", - уточнил Кириллов.В свою очередь начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях сообщил, что дачники смогут бесплатно провериться на заражение коронавирусом. "У нас будет работать в начале сезона 35 медицинских пунктов, в которых ставится задача буквально с майских праздников проводить бесплатное тестирование на коронавирус. Конечно, всех людей будет очень тяжело тестировать, мы призываем в первую очередь уделять внимание гражданам, которые находились в риске заражения, контактировали, приехали откуда-то или где-то кто-то чихнул", - уточнил он. "Самоизолироваться в садоводствах гораздо проще, чем в городе. Вы можете выйти на свой участок и не допустить контакта с вашими соседями. Если вы живете в городе, вы выходите в свой подъезд, входите в лифт, и там, наверняка, будет какой-то контакт. Поэтому соблюдать условия самоизоляции на свежем воздухе, в садоводстве - это гораздо приятнее, проще и полезнее для здоровья", - подчеркнул Лях. "Это действительно поможет борьбе с коронавирусом, если каждый будет находиться в самоизоляции на своем садовом участке или на даче, это безусловно", - добавил Кириллов.

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