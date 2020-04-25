Губернатор: Прирост заболевших в разы выше, чем выздоравливающих

25.04.2020 | 11:21

Прирост заболевших коронавирусом жителей Пензенской области в разы выше, чем число выздоравливающих. Об этом в субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Несмотря на то что вчера из больниц было выписано 22 выздоровевших пациента, сегодня мы планируем выписать 10 и ранее было 17 (итого 49), идет прирост заболевших. И с каждым днем заболевших поступает все больше и больше», - констатировал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что среди пациентов есть не только люди в возрасте, но и дети, подростки.

«На врачах и медсестрах - запредельная нагрузка. Все больницы, которые подготовили для лечения больных коронавирусом, сегодня просто переполнены», - заключил губернатор.

По данным на 24 апреля, новый вирус выявили у 232 жителей региона.