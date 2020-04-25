Общество

Губернатор: Прирост заболевших в разы выше, чем выздоравливающих

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Прирост заболевших коронавирусом жителей Пензенской области в разы выше, чем число выздоравливающих. Об этом в субботу, 25 апреля, во время прямой линии в Instagram сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Несмотря на то что вчера из больниц было выписано 22 выздоровевших пациента, сегодня мы планируем выписать 10 и ранее было 17 (итого 49), идет прирост заболевших. И с каждым днем заболевших поступает все больше и больше», - констатировал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что среди пациентов есть не только люди в возрасте, но и дети, подростки.

«На врачах и медсестрах - запредельная нагрузка. Все больницы, которые подготовили для лечения больных коронавирусом, сегодня просто переполнены», - заключил губернатор.

По данным на 24 апреля, новый вирус выявили у 232 жителей региона.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

232- и уже переполнены? Вы серьезно? В Москве тысячи и тысячи мест для больных, а у нас уже переполнены? Что же будет дальше, если мест под несколько сотен больных только?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все больницы, которые подготовили для лечения больных коронавирусом, сегодня просто переполнены», - заключил губернатор.
Это не фейк? Ведь хвалились, что развернуто порядка 600 коек для больных коронавирусом. А больных 232-5 умерших- 49 выздоровевших.

Гость||

Рассказывали, что столько мест переоборудовали...это сколько же у нас больных на самом деле,если вы при такой выписке всё перезаполнили?

Гость||

Гость писал(a):

В Москве тысячи и тысячи мест для больных, а у нас уже переполнены? Что же будет дальше, если мест под несколько сотен больных только?
Да ничего, просто будет как в Москве - потеснее, поменьше комфорта.

Гость||

Ничего не понятно! Почему переполнены?

Гость||

Ага, докладывал, что больше 1000 коек, наверняка, из этих 232 многие под наблюдением дома и все переполнено!

И цифры с выздоровшими:у губернатора -одни,в Оперштабе другие,кому верить?

Всем здоровья!

Гость||

Вы половину отделений в городе закрыли под этот вирус.

И этого не хватает?

А что происходит то?

Гость||

ГДЕ ДАННЫЕ НА СЕГОДНЯ?

Гость||

У этого недоразумения все не слава богу

Гость||

Губернатор о чем вообще говорит? 232 больных минус 49 выздоровевших и 5 умерших ИТОГО 176 больных. это называется "больницы переполнены" и "предельная нагрузка"?? Ну если только свозят в больницы всех подряд с любым чихом - но это уже создание искусственной нагрузки на здравоохранение

Гость||

Гость писал(a):

ГДЕ ДАННЫЕ НА СЕГОДНЯ?
Не забегай вперёд паровоза, истеричка

Гость||

О каких 49 выздоровевших говорит наш Губернатор? В официальной общероссийской статистике на Стопкоронавирус.РФ количество выздоровевших - 6 (по данным на 24 преля), и уже несколько недель эта цифра не меняется.

Так кого записывают в выздоровевшие?

Гость||

Ваня, сегодня не понедельник. И тут Остапа понесло.

Гость||

Губернатор опять несёт бред. В больницы сейчас везут всех подряд, такое указание. Но ничего, вчера Голикова поручила пересмотреть показания к госпитализации, поэтому теперь бессимптомные будут лечиться на дому, а забирать будут только в тяжелом состоянии

Гость||

а забирать будут только в тяжелом состоянии

---

Давно пора. Для чего везти в больницу всех подряд,а потом кричать про перегрузки медперсонала и переполненные больницы? Если основной процент заболевших переносит бессимптомно/легко и прочее,чего их катать по больницам? Да у меня куча знакомых зверски переболели орви в этом году - температура высокая, кашель,боли в груди и все спокойно провалялись дома на больничном,а кто то и к врачу не обращался,сам вылечился.

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Имя: Гость
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