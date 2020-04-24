В Лунинском районе в лесу выросли забор, телега и сани

24.04.2020 | 14:19

В среду, 22 апреля сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели в Лунинском районе рейд по выявлению нарушений законодательства.

При патрулировании они проверили участок леса, арендованный предприятием «Пензхиммаш». Оказалось, земля незаконно ограждена забором с укрепленными наверху мотками колючей проволоки.

На прилегающей к участку территории инспекторы обнаружили не только бытовые, но и строительные отходы: доски, палки, сетки, шланги. Нашлись под забором даже транспортные средства, способные обеспечить передвижение круглый год, - телега и водруженные на нее сани.

«По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Ранее прокуратура обнаружила, что в Сосновоборском районе предприниматель, арендовавший участок леса для рекреационной деятельности, обнес его забором. Это также является нарушением законодательства: арендатор лишил местных жителей права на свободное и бесплатное пребывание в лесах, сбор ягод, орехов и грибов.