В Лунинском районе в лесу выросли забор, телега и сани

В среду, 22 апреля сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области провели в Лунинском районе рейд по выявлению нарушений законодательства.
При патрулировании они проверили участок леса, арендованный предприятием «Пензхиммаш». Оказалось, земля незаконно ограждена забором с укрепленными наверху мотками колючей проволоки.
На прилегающей к участку территории инспекторы обнаружили не только бытовые, но и строительные отходы: доски, палки, сетки, шланги. Нашлись под забором даже транспортные средства, способные обеспечить передвижение круглый год, - телега и водруженные на нее сани.
«По данным фактам возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Ранее прокуратура обнаружила, что в Сосновоборском районе предприниматель, арендовавший участок леса для рекреационной деятельности, обнес его забором. Это также является нарушением законодательства: арендатор лишил местных жителей права на свободное и бесплатное пребывание в лесах, сбор ягод, орехов и грибов.
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