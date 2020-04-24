Лишившихся дохода кузнечан поддержат продуктовыми наборами

В Кузнецке приняли решение раздать продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной материальной ситуации из-за коронавируса.
Заседание рабочей группы, посвященное вопросам помощи таким людям, состоялось в пятницу, 24 апреля.
Ранее лишившимся дохода кузнечанам предложили заполнить анкеты на сайте мэрии, чтобы выявить степень нужды.
Всего рабочая группа рассмотрела 36 заявок. При вынесении решения по ним учитывались доход семьи, наличие в ней маленьких детей, потеря работы в период эпидемии коронавируса.
В итоге 22 семьям окажут помощь продуктами.
«Шесть заявлений будут перенаправлены по месту регистрации граждан, по некоторым анкетам потребовалась уточняющая информация. Семьям, имеющим источники дохода, в оказании помощи было отказано», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.
Продуктовые наборы для нуждающихся горожан предоставят благотворители.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.