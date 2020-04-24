Общество

Лишившихся дохода кузнечан поддержат продуктовыми наборами

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В Кузнецке приняли решение раздать продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной материальной ситуации из-за коронавируса.

Заседание рабочей группы, посвященное вопросам помощи таким людям, состоялось в пятницу, 24 апреля.

Ранее лишившимся дохода кузнечанам предложили заполнить анкеты на сайте мэрии, чтобы выявить степень нужды.

Всего рабочая группа рассмотрела 36 заявок. При вынесении решения по ним учитывались доход семьи, наличие в ней маленьких детей, потеря работы в период эпидемии коронавируса.

В итоге 22 семьям окажут помощь продуктами.

«Шесть заявлений будут перенаправлены по месту регистрации граждан, по некоторым анкетам потребовалась уточняющая информация. Семьям, имеющим источники дохода, в оказании помощи было отказано», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Продуктовые наборы для нуждающихся горожан предоставят благотворители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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