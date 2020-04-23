Пензенца накажут за комментарий с ложными данными о коронавирусе

В Пензе составили протокол в отношении 33-летнего местного жителя, который разместил в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» комментарий с недостоверной информацией о большом количестве заболевших коронавирусом.
«В короткий срок полицейские выяснили личность данного гражданина. Он признался в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Мужчина рассказал, что ходил в поликлинику и там услышал разговор двух женщин. Его-то он и изложил в своем комментарии, поверив им на слово.
Теперь пензенцу придется заплатить штраф.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Какая сейчас приятная работа у наших "защитников" - сидишь себе во вконтактике, статистику повышаешь...
Позор.