Пензенца накажут за комментарий с ложными данными о коронавирусе

23.04.2020 | 13:26

В Пензе составили протокол в отношении 33-летнего местного жителя, который разместил в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» комментарий с недостоверной информацией о большом количестве заболевших коронавирусом.

«В короткий срок полицейские выяснили личность данного гражданина. Он признался в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина рассказал, что ходил в поликлинику и там услышал разговор двух женщин. Его-то он и изложил в своем комментарии, поверив им на слово.

Теперь пензенцу придется заплатить штраф.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе.