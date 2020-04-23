Общество

Пензенца накажут за комментарий с ложными данными о коронавирусе

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В Пензе составили протокол в отношении 33-летнего местного жителя, который разместил в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» комментарий с недостоверной информацией о большом количестве заболевших коронавирусом.

«В короткий срок полицейские выяснили личность данного гражданина. Он признался в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчина рассказал, что ходил в поликлинику и там услышал разговор двух женщин. Его-то он и изложил в своем комментарии, поверив им на слово.

Теперь пензенцу придется заплатить штраф.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», - предупредили в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Какая сейчас приятная работа у наших "защитников" - сидишь себе во вконтактике, статистику повышаешь...

Позор.

Гость||

Удалился из ВК еще 10 лет назад. ВК - сборище стукачей и добровольная база данных под колпаком ФСБ

Гость||

Гость писал(a):

Удалился из ВК еще 10 лет назад. ВК - сборище стукачей и добровольная база данных под колпаком ФСБ
Истинно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В короткий срок полицейские выяснили личность данного гражданина. Он признался в содеянном»
а почему так же не ищут тех, кто пенсионеров разводит по телефону?

Гость||

23.04.2020 13:35|

Удалился из ВК еще 10 лет назад. ВК - сборище стукачей и добровольная база данных под колпаком ФСБ

Под ними яндекс особо не радуйся.

Гость||

Ну все делают что бы люди только заткнулись и дома сидели. А кто рот открыл то штраф,а деньги бери где хочешь,это твои проблемы,а не президента. Маски сам доставай где хочешь,так же как и антисептики и перчатки,а если незнаешь где тостать их,то штраф тебе сразу,либо дома сиди и с голоду дохни,а будешь возмущаться,тебе снова штраф.... Ждут видимо когда у людей терпение лопнет.

Гость||

"защитнички" - точное определение

Гость||

Короче не надо Ляля. А то будет ду ду.

Гость||

13.35, почему до сих пор на ПИ?

Гость||

Стыдно перед дедами,от таких защитников. Конечно, это не караваны с наркотой накрывать, там стрельнуть могут

Гость||

что-то размещать в «ВКонтакте», противоречащее генеральной линии партии, смертельно опасно

Гость||

Гость писал(a):

а почему так же не ищут тех, кто пенсионеров разводит по телефону?
Гость писал(a):
а почему так же не ищут тех, кто пенсионеров разводит по телефону?
и тех, кто липовые путевки в российские санатории продает

Гость||

Кто ещё правду хочет сказать...? Штраф это только начало!

Гость||

Гость писал(a):

Кто ещё правду хочет сказать...?
За такую "правду" вообще пороть надо на конюшни

Гость||

ЖИЗНЬ -КУРЯТНИК. Клюй ближнего,сри на нижнего,и лезь на верх!

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след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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